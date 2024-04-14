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Литва выделит 400 тыс. евро для украинских школ — на что направят средства

14 апреля 2024 18:21
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Ирина Шпак
редактор
Правительство Литвы выделяет 400 тыс. евро на школы Украины — на что пойдут деньги
Девушка за компьютером. Фото: Министерство внутренних дел Украины
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Литвы планирует предоставить 400 тысяч евро в поддержку проекта "Служба образовательной безопасности" (СОБ). Он предусматривает оборудование школ металлодетекторами.

Об этом сообщает пресс-служба Министра внутренних дел Украины.

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В сообщении сказано, что во время встречи министра внутренних дел Украины Игоря Клименко с Главами МВД стран Балтии глава МВД Литвы Агне Билотайте отметила, что в настоящее время ее страна готова выделить эти средства на закупку металлодетекторов для учебных заведений. Она также пообещала помочь реабилитации украинских бойцов.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко с главами МВД стран Балтии. Фото: пресс-служба МВД Украины

"Служба образовательной безопасности" уже работает в 400 школах страны, а офицеры СОБ демонстрируют успешные результаты работы. К концу 2024 года планируется масштабирование проекта до 2000 школ.

Проект "Офицеры Службы образовательной безопасности" реализуется по инициативе руководства государства и при участии Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Национальной полиции. Его создали, чтобы защитить детей в условиях полномасштабной войны и сформировать полноценную среду безопасности после ее завершения.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров Украины выделил финансирование для строительства укрытий в школах. Речь идет о 2,5 млрд гривен.

Мы также писали, что Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты выделят 138 миллионов долларов на модернизацию украинских систем противовоздушной обороны. Это поможет отражать российские атаки на энергетическую сеть и людей.

МВД
Литва
школы
финансовая помощь
деньги

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