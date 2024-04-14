Правительство Литвы выделяет 400 тыс. евро на школы Украины — на что пойдут деньги

Литва выделит 400 тыс. евро для украинских школ — на что направят средства
Правительство Литвы планирует предоставить 400 тысяч евро в поддержку проекта "Служба образовательной безопасности" (СОБ). Он предусматривает оборудование школ металлодетекторами.
Об этом сообщает пресс-служба Министра внутренних дел Украины.
В сообщении сказано, что во время встречи министра внутренних дел Украины Игоря Клименко с Главами МВД стран Балтии глава МВД Литвы Агне Билотайте отметила, что в настоящее время ее страна готова выделить эти средства на закупку металлодетекторов для учебных заведений. Она также пообещала помочь реабилитации украинских бойцов.
"Служба образовательной безопасности" уже работает в 400 школах страны, а офицеры СОБ демонстрируют успешные результаты работы. К концу 2024 года планируется масштабирование проекта до 2000 школ.
Проект "Офицеры Службы образовательной безопасности" реализуется по инициативе руководства государства и при участии Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Национальной полиции. Его создали, чтобы защитить детей в условиях полномасштабной войны и сформировать полноценную среду безопасности после ее завершения.
Что еще стоит знать
Напомним, Кабинет Министров Украины выделил финансирование для строительства укрытий в школах. Речь идет о 2,5 млрд гривен.
Мы также писали, что Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты выделят 138 миллионов долларов на модернизацию украинских систем противовоздушной обороны. Это поможет отражать российские атаки на энергетическую сеть и людей.
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