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Уряд виділив 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у школах — скільки отримають регіони

12 квітня 2024 13:16
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Ірина Шпак
редактор
Шмигаль розповів, скільки коштів отримають регіони на будівництво укриттів у школах
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Кабінет Міністрів України виділив фінансування для будівництва укриттів у школах. Йдеться про 2,5 млрд гривень. 

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

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"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", — написав прем'єр.

Кошти виділяють насамперед областям, які наближені до зони бойових дій. Зокрема:

  • Харківська область — 500 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 500 млн грн;
  • Запорізька область — 500 млн грн;
  • Миколаївська область — 200 млн грн;
  • Херсонська область — 200 млн грн;
  • Одеська область — 150 млн грн;
  • Сумська область — 150 млн грн;
  • Чернігівська область — 150 млн грн.
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Джерело: скриншот

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я". Вона визначить порядок та умови використання коштів, які будуть спрямовані на облаштування укриттів у медичних закладах.

Ми також писали, що в Україні до кінця 2024 року заплановане створення безпечних умов для очного навчання для 300 тисяч учнів, там де це дозволятиме безпекова ситуація. Наразі визначаються найбільш пріоритетні регіони для подальшого ремонту укриттів у місцевих школах.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
школи
гроші
укриття

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