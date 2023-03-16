Посівна 2023: що садити на городі

Людей закликають садити город: що буде в дефіциті на ринку
В умовах повномасштабної війни людей цьогоріч знову закликають садити городину, аби забезпечити себе овочами.
Що саме треба садити вдома, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
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"Закликаю людей садити городину. В першу чергу овочі — помідори, цибуля, огірки, червоний буряк, морква. Якісь культури більш літні, а якісь для закладки в погріб на зиму", — сказав Соломчук.
Нардеп зазначив — важливо, щоб в кожному ОТГ створювали комфортні умови для місць реалізації продукції, аби люди вийшли і торгували своєю городиною. Так мешканці отримають свіжу продукцію і першу не спекуляційну ціну.
"В моєму окрузі на Рівненщині готуємо до 100 000 пакунків, будемо забезпечувати насінням пенсіонерів, щоб засівали. Я знаю, що є фонди, які підготували сотні тисяч пакунків насіння, якими будуть забезпечувати постраждалі регіони", — додав нардеп.
Нагадаємо, цьогоріч у Херсонській області не стартуватиме посівна кампанія через заміновані поля, але кавуни в українців будуть. Їх вирощуватимуть на Одещині.