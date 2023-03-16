Посевная 2023: что сажать на огороде

Людей призывают сажать огород: что будет в дефиците на рынке
В условиях полномасштабной войны людей в этом году снова призывают сажать огород, чтобы обеспечить себя овощами.
Что именно нужно сажать дома, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.
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"Призываю людей сажать огород. В первую очередь овощи – помидоры, лук, огурцы, красная свекла, морковь. Какие-то культуры более летние, а какие-то для закладки в погреб на зиму", — сказал Соломчук.
Нардеп отметил — важно, чтобы в каждом ОТГ создавали комфортные условия для мест реализации продукции, чтобы люди вышли и торговали своими овощами. Так жители получат свежую продукцию и первую неспекуляционную цену.
"В моем округе в Ровенской области готовим до 100 000 упаковок, будем обеспечивать семенами пенсионеров, чтобы засевали. Я знаю, что есть фонды, которые подготовили сотни тысяч пакетов семян, которыми будут обеспечивать пострадавшие регионы", — добавил нардеп.
Напомним, в этом году в Херсонской области не будет стартовать посевная кампания из-за заминированных полей, но арбузы у украинцев будут. Их будут выращивать в Одесской области.