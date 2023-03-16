Посевная 2023: что сажать на огороде

Нардеп призывает людей сажать овощи

В условиях полномасштабной войны людей в этом году снова призывают сажать огород, чтобы обеспечить себя овощами.

Что именно нужно сажать дома, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал нардеп, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

"Призываю людей сажать огород. В первую очередь овощи – помидоры, лук, огурцы, красная свекла, морковь. Какие-то культуры более летние, а какие-то для закладки в погреб на зиму", — сказал Соломчук.

Нардеп отметил — важно, чтобы в каждом ОТГ создавали комфортные условия для мест реализации продукции, чтобы люди вышли и торговали своими овощами. Так жители получат свежую продукцию и первую неспекуляционную цену.

"В моем округе в Ровенской области готовим до 100 000 упаковок, будем обеспечивать семенами пенсионеров, чтобы засевали. Я знаю, что есть фонды, которые подготовили сотни тысяч пакетов семян, которыми будут обеспечивать пострадавшие регионы", — добавил нардеп.

Напомним, в этом году в Херсонской области не будет стартовать посевная кампания из-за заминированных полей, но арбузы у украинцев будут. Их будут выращивать в Одесской области.