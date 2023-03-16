Чи будуть сіяти кавуни в Україні: посівна кампанія 2023 року

Чи будуть цьогоріч українські кавуни: нардеп розповів плани посівної
Цьогоріч у Херсонській області не стартуватиме посівна кампанія через заміновані поля, але кавуни в українців будуть. Де їх вирощуватимуть, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
"В Херсонській області, на жаль, більшість територій заміновані, поля побиті снарядами, потрібен час для розмінування. Але цибуля, кавуни та дині буде сіяти Одеський регіон, частина Кіровоградської області", — розповів Соломчук.
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А от червоний буряк, моркву та картоплю садитимуть у Центральній та Західній Україні. За словами нардепа, цього року багато малих господарств збільшують свої площі саме під овочі, щоб не було дефіциту та імпорту. Бо імпорт підвищує ціну, саме зараз вона зависока на цибулю.
Нагадаємо, українські аграрії користуються програмою кредитування від держави. Проте уряд скоротив державні програми "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%". Це зробили з метою зменшення навантаження на державний бюджет.