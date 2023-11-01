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Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

1 ноября 2023 06:36
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Деньги на ВСУ: сколько выделила Винница в 2023 году
В Виннице люди требуют выделять деньги на ВСУ. Фото: vinnychany.info
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украинцы каждую субботу выходят на акции под городские советы и требуют, чтобы из местных бюджетов выделяли деньги на ВСУ. Винница — не исключение, там люди тоже собираются с соответствующими требованиями к местным чиновникам.

Новини.LIVE узнало, сколько с начала 2023 года Винницкий городской совет выделил денег на поддержку армии и на что именно.

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Общий объем утвержденного бюджета громады на 2023 год составляет 6 790 077,34250 тыс. грн. Из них город выделяет деньги на:

  • усиление национальной безопасности,
  • проведение мобилизационной подготовки,
  • улучшение материально-технического обеспечения подразделений и т.д.

В целом расходы на армию на 2023 год предусмотрены в сумме 120 784,059 тыс. грн, из них по состоянию на 01.09.2023 год профинансировано 55 828, 313 тыс. грн.

Винница
Сколько Винница выделяет на ВСУ Фото: Новини.LIVE

Кроме того, городской совет покупает военные облигации.

"С целью поддержки государственного бюджета Украины в условиях военного положения в течение 2022 года — первого полугодия 2023 года из бюджета территориальной громады выделено 496,5 млн грн на закупку военных облигаций (в том числе в 2023 году — 96, 5 млн грн), что значительно усилило обороноспособность нашей страны" , — говорится в ответе на запрос.

Раньше мы писали, сколько на ВСУ в 2023 году выделяли крупные города из своего бюджета. Николаев выделил меньше, чем на зарплаты госслужащим. Одесса меньше, чем стоит обрушенный мост в столице.

Черновицкий городской совет на ВСУ направил меньше средств, чем на снос одного аварийного дома. А Запорожье втрое меньше, чем в Киеве на одну дорогу.

Также Новини.LIVE стало известно, сколько на ВСУ выделил городской совет Ивано-Франковска.

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