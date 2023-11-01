Деньги на ВСУ: сколько выделила Винница в 2023 году

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ
Украинцы каждую субботу выходят на акции под городские советы и требуют, чтобы из местных бюджетов выделяли деньги на ВСУ. Винница — не исключение, там люди тоже собираются с соответствующими требованиями к местным чиновникам.
Новини.LIVE узнало, сколько с начала 2023 года Винницкий городской совет выделил денег на поддержку армии и на что именно.
Бюджет Винницы: сколько пошло на ВСУ
Общий объем утвержденного бюджета громады на 2023 год составляет 6 790 077,34250 тыс. грн. Из них город выделяет деньги на:
- усиление национальной безопасности,
- проведение мобилизационной подготовки,
- улучшение материально-технического обеспечения подразделений и т.д.
В целом расходы на армию на 2023 год предусмотрены в сумме 120 784,059 тыс. грн, из них по состоянию на 01.09.2023 год профинансировано 55 828, 313 тыс. грн.
Кроме того, городской совет покупает военные облигации.
"С целью поддержки государственного бюджета Украины в условиях военного положения в течение 2022 года — первого полугодия 2023 года из бюджета территориальной громады выделено 496,5 млн грн на закупку военных облигаций (в том числе в 2023 году — 96, 5 млн грн), что значительно усилило обороноспособность нашей страны" , — говорится в ответе на запрос.
Раньше мы писали, сколько на ВСУ в 2023 году выделяли крупные города из своего бюджета. Николаев выделил меньше, чем на зарплаты госслужащим. Одесса меньше, чем стоит обрушенный мост в столице.
Черновицкий городской совет на ВСУ направил меньше средств, чем на снос одного аварийного дома. А Запорожье втрое меньше, чем в Киеве на одну дорогу.
Также Новини.LIVE стало известно, сколько на ВСУ выделил городской совет Ивано-Франковска.
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