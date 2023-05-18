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Масовані атаки росіян завдали збитків магістральним мережам, — Укренерго

18 травня 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Масовані атаки росіян завдали збитків магістральним мережам, — Укренерго
Співробітник Укренерго лагодить магістральні мережі. Фото: Укренерго
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Масивні ракетні та дронові нальоти, здійснені російськими військами ввечері та вночі територією України, не викликали нових пошкоджень основної енергетичної інфраструктури країни. Однак результатом цих атак стали пошкодження у системах розподілу енергії, особливо у Хмельницькій області.

Про це повідомляє Укренерго.

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Інтенсивні обстріли прифронтових та прикордонних районів також призвели до відключення електроенергії для деяких споживачів у Херсонській, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Сили обленерго зараз працюють над відновленням електропостачання.

Минулого дня, попри вечірній пік споживання, обмеження використання електроенергії не було введено. Усі доступні резерви потужності на гідроелектростанціях та теплоелектростанціях були залучені для забезпечення електропостачання.

Імпорт електроенергії

На цей час, виробленої електроенергії достатньо задоволення потреб країни. У найближчі три години очікується невеликий імпорт електроенергії зі Словаччини. У той час як у нічні та денні години, коли енергосистема показує надлишок потужності та зниження споживання, продовжується експорт електроенергії до Молдови та Польщі.

Прогнозується, що сьогодні ввечері рівень споживання електроенергії буде таким самим, як і вчора. Для забезпечення цього рівня споживання буде використано всі доступні резерви потужності. Роботи з ремонту електростанцій активно продовжуються. У наступному нашому повідомленні ви зможете дізнатися, як можна одночасно імпортувати та експортувати електроенергію.

Нагадаємо, що влітку Україна може обійтися без відключення електроенергії , незважаючи на ремонт частини енергоблоків. Для цього можна обійтися імпортом із країн ЄС та повним завантаженням робочих енергоблоків.

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