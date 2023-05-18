Массированные атаки россиян нанесли ущерб магистральным сетям, — Укрэнерго

Сотрудник Укрэнерго чинит магистральные сети. Фото: Укрэнерго

Массивные ракетные и дроновые налеты, осуществленные российскими войсками вечером и ночью по территории Украины, не вызвали новых повреждений основной энергетической инфраструктуры страны. Однако, результатом этих атак стали повреждения в системах распределения энергии, особенно в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Повреждения магистральных сетей

Интенсивные обстрелы прифронтовых и приграничных районов также привели к отключению электроэнергии для некоторых потребителей в Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. Силы облэнерго сейчас работают над восстановлением электроснабжения.

В прошлый день, несмотря на вечерний пик потребления, ограничения в использовании электроэнергии не были введены. Все доступные резервы мощности на гидроэлектростанциях и теплоэлектростанциях были задействованы для обеспечения электроснабжения.

Импорт электроэнергии

На текущий момент, производимой электроэнергии достаточно для удовлетворения потребностей страны. В ближайшие три часа ожидается небольшой импорт электроэнергии из Словакии. В то время как в ночные и дневные часы, когда энергосистема показывает избыток мощности и снижение потребления, продолжается экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу.

Прогнозируется, что сегодня вечером уровень потребления электроэнергии будет таким же, как и вчера. Для обеспечения этого уровня потребления будут использованы все доступные резервы мощности. Работы по ремонту электростанций активно продолжаются. В следующем нашем сообщении вы сможете узнать, как возможно одновременно импортировать и экспортировать электроэнергию.

Напомним, что летом Украина может обойтись без отключения электроэнергии, несмотря на ремонт части энергоблоков. Для этого можно обойтись импортом из стран ЕС и полной загрузкой рабочих энергоблоков.