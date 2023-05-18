Убытки энергосистемы Киевской области составили 1 млрд грн

Работник энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

Власти Киевской области озвучили сумму убытков энергетической системы, полученных из-за постоянных российских ракетных атак. С октября прошлого года на нее пришлось 33 вражеских удара.

О таких данных рассказал глава Киевской областной военной администрации (КОВА) Руслан Кравченко во время национального телемарафона "Єдині новини".

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Какие убытки понесла энергосистема

Как свидетельствуют подсчеты специалистов, общая сумма ущерба энергетической системы Киевской области составляет около одного миллиарда гривен, рассказал чиновник.

По его словам, уже стартовала подготовка к новому отопительному сезону, однако энергосистема в очень тяжелом состоянии.

"С октября 2022 года по энергетическим объектам Киевской области нанесено 33 удара. Поэтому, по подсчетам специалистов, ущерб только в Киевской области составляет около 1 миллиарда гривен", — подчеркнул глава КОВА.

При этом Кравченко заявил, что очевидно, что вышеуказанная сумма — не окончательная, ведь Россия продолжает обстреливать украинские города.

Сейчас энергетическая инфраструктура области требует комплексного обновления и ремонтных работ. Тот ремонт, который был сделан зимой, имеет непродолжительный эффект. Также он предположил, что предстоящая зима может стать еще тяжелее предыдущей.

Ожидается, что основную долю финансов на восстановление энергосистемы возьмут от ареста и физического получения замороженных российских активов. Остальное — от повышенных тарифов на электроэнергию.

"Мы нуждаемся в дополнительных деньгах, чтобы сделать этот ремонт. Финансовой и технической помощи нам не хватает", — отметил Руслан Кравченко.

Ремонт электростанций летом

Ранее в государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" анонсировали масштабную плановую подготовку к отопительному сезону 2023/2024 годов. Речь идет о проведении ремонтов энергоблоков атомных электростанций.

Как рассказали в компании, зимой все энергоблоки работали сверх меры, поэтому для обеспечения эффективной их эксплуатации предстоящего осенне-зимнего периода необходим вывод в плановые ремонты. Сокращение выработки электрической энергии на АЭС должны компенсировать включением тепловых станций и импортом из-за границы. То есть на снабжении электроэнергией потребителей это не должно сказаться.

Напомним, в Комитете Верховной рады Украины (ВРУ) по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг оценили вероятность веерных отключений электрической энергии летом. Обычно в жаркий период фиксируют повышение энергопотребления.