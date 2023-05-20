Арешти рахунків українців — з кого планують зняти обмеження

Мобільний застосунок фінустанови Monobank Фото: monobank.ua

В Україні у травні 2023 року почались масові арешти банківських рахунків за заборгованість. Проте з деяких категорій громадян планують зняти відповідне обмеження.

Про це йдеться у законопроєкті №9299, який внесли у Верховну Раду України (ВРУ).

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Що передбачає ініціатива

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до пункту 10(2) Розділу ХІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження". —

Відповідно до документа, окремі категорії громадян, на грошові кошти яких накладені органами державної виконавчої служби арешти через борги, на період воєнного стану зможуть розпоряджатися своїми рахунками без обмежень.

Так, операції зможуть здійснювати:

військовослужбовці Збройних Сил України;

співробітники правоохоронних органів спеціального призначення;

працівники Державної спецслужби транспорту;

співробітники Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України.

Як пояснили автори ініціативи, обов’язок держави — здійснювати забезпечення правового, соціального захисту громадян, які захищають Україну. Тому необхідно вжити заходів для можливості користування коштами, наявними на їхніх банківських рахунках як особисто захисниками, так і членами їхніх родин.

Блокування рахунків

У травні набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Документ скасував дозвіл на можливість використання грошових коштів до 100 тис. гривень за арештованими судом рахунками, тимчасово запровадженим з березня минулого року на тлі воєнного стану.

При цьому закон не має винятків, тому поширюється, зокрема і на банківські рахунки силовиків, волонтерів та інших осіб.

Нагадаємо, найбільша державна фінустанова "ПриватБанк" попередила клієнтів про блокування банківських рахунків через заборгованість. Рішення стосуватиметься, зокрема, і рахунків військових та волонтерів.