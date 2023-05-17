ПриватБанк масово арештує рахунки — як не втратити доступ до коштів

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Найбільша державна фінустанова "ПриватБанк" попередила клієнтів про блокування банківських рахунків через заборгованість. Рішення стосуватиметься, зокрема, і рахунків військових та волонтерів.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Причина блокування рахунків

У фінустанові нагадали, що у травні набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Документ скасував дозвіл на можливість використання грошових коштів до 100 тис. гривень за арештованими судом рахунками, тимчасово запровадженим з березня минулого року на тлі воєнного стану.

При цьому закон не має винятків, тож він поширюватиметься, зокрема і на банківські рахунки силовиків, волонтерів та інших осіб.

Як не втратити доступ до коштів

Для того, щоб відновити доступ до власних коштів на рахунках, клієнтам фінустанови потрібно врегулювати питання зняття арешту із виконавчими службами. Усі рахунки розблоковуватимуть лише після отримання постанови про зняття арешту від держвиконавців.

Клієнти, які мають які-небудь арешти, можуть користуватися сумою лише у розмірі двох мінімальних зарплат (зараз це 13,4 тис. грн). Але, щоб розблокувати цю суму, потрібно повідомити виконавця про рахунок та його реквізити.

У банку додали, що більше інформації можна дізнати у застосунку "Дія" чи звернувшись у контакт-центр виконавчої служби: тел. +38 (044) 364 23 93. Також можна перевірити дані у Єдиному реєстрі боржників Міністерства юстиції.

Нагадаємо, в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.

Раніше повідомлялося, що українська фінустанова Мonobank почала масово блокувати банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.