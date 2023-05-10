Monobank почав блокувати рахунки клієнтам

Мобільний застосунок фінустанови Monobank Фото: monobank.ua

Клієнти української фінустанови Мonobank почали скаржитися на блокування рахунків. Раніше у банку попередили про можливість повернення арештів через зміни у законодавстві.

Про це свідчить інформація на порталі Мinfin у розділі відгуків про роботу банків.

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Блокування рахунків

Новий закон №3048-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану" передбачає, що клієнти, які мають які-небудь арешти можуть користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (зараз це 13,4 тис. грн). Однак за умови, що виконавець провадження надасть фінустанові постанову на зняття арешту на суму двох мінімальних зарплат за одним із рахунків. Тобто клієнтам потрібно самостійно звертатися до виконавця для запуску цього процесу.

Як розповіла одна з клієнток Мonobank, фінустанова почала блокувати рахунки навіть за старими боргами закритих судових проваджень.

"На жаль, банк заблокував рахунок в зв’язку з старим виконавчим провадженням, яке було закрито ще рік тому. Дуже шкода, що банк позиціонує себе як діджиталізований. Адже наразі в країні ж вільний доступ до реєстру боржників та діючих ВП, а також судових рішень. Мені не шкода 250 гривень на рахунках. Та євровий рахунок шкода. Не маю більше бажання користування вашими послугами. Хоча раніше була дуже задоволена", — йдеться у скарзі.

Відповідь Мonobank

Представники фінустанови зазначили, що не мають можливості зняти арешт без рішення виконавця.

Там нагадали, що раніше Кабінет міністрів дозволяв фізособам робити видаткові операції з арештованих рахунків, якщо сума арешту з виконавчого провадження не перевищувала 100 тис. грн, а також не встановлювався арешт на нові рахунки. Проте 6 травня набув чинності закон, відповідно до якого банки вимушені встановлювати обмеження на рахунки клієнта незалежно від суми арешту та дати відкриття рахунку, в разі отримання постанови про арешт коштів від виконавчої служби.

"Розуміємо, що ситуація неприємна... При всьому бажанні вам допомогти, ми не маємо можливості зняти арешт без рішення виконавця. Як тільки ми отримаємо інформацію про зняття арешту — обмеження буде знято", — пояснили у банку.

Також клієнтці порадили звернутися до Виконавчої Служби із запитом дозволити проводити розхідні операції з рахунку в сумі 13,4 тис. грн на місяць (дві мінімальні зарплатні). Після отримання банком згоди та відповідного документу — знову з'явиться можливість користуватися коштами на рахунку, додали у фінустанові.

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