​​​​​​​Мінагрополітики обіцяє 2023 року урожай, який перевищить власні потреби України удвічі

Україна планує заробити на експорті сільськогосподарської продукції 20 млрд доларів

Посівні площі в Україні цього року будуть більшими за прогнозовані минулоріч. Після деокупації з’явилася можливість засіяти території Херсонщини та Миколаївщини.

Про це перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив під час національного телемарафону єдиних новин.

Посівні площі збільшаться

За словами Тараса Висоцького, прогноз щодо кількості посівних площ дещо змінився.

Минулого року ще не враховувалися території Миколаївської, Харківської та Херсонської областей, які нині деокуповані.

“Уряд робить максимум заходів, щоб суттєва частина і цих областей, які ще треба оглянути й розмінувати, також була засіяна. Тому, можливо, у підсумку ми навіть вийдемо на трохи більші площі, ніж у минулому році", — запевнив заступник міністра.

Експортний потенціал збережеться

Основний акцент цього року буде зроблений на олійні культури, виробництво зернових 2023-го трохи зменшиться.

Втім, зазначив Висоцький, на внутрішньому ринку це ніяк не відобразиться, бо Україна планує виростити удвічі більше за максимальні власні потреби.

"Але це впливатиме на міжнародні ринки, оскільки в результаті це може підтримувати тренд на доволі дорогу сировину, високі світові ціни на зернові", — наголосив чиновник.

Він додав, що експортний потенціал українського агросектору збережеться на рівні минулого року і становитиме близько 20 млрд доларів США.

Нагадаємо, у Національній академії аграрних наук заявили, що за попередніми оцінками, у 2023-му в країні скоротяться посівні площі під зерновими культурами на 45%.

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