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​​​​Минагрополитики обещает в 2023 году урожай, который превысит потребности Украины вдвое

11 марта 2023 13:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Украина планирует заработать на экспорте сельскохозяйственной продукции 20 млрд долларов
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Посевные площади в Украине в этом году будут больше прогнозируемых в прошлом году. После деоккупации появилась возможность засеять территории Херсонской и Николаевской областей.

Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил во время национального телемарафона единых новостей.

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Посевные площади увеличатся

По словам Тараса Высоцкого, прогноз относительно количества посевных площадей несколько изменился.

В прошлом году еще не учитывались ныне деоккупированные территории Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

«Правительство предпринимает максимум мер, чтобы существенная часть и этих областей, которые еще предстоит осмотреть и разминировать, также была засеяна. Поэтому, может быть, в итоге мы даже выйдем на чуть большие площади, чем в прошлом году", — заверил замминистра.

Экспортный потенциал сохранится

Основной акцент в этом году будет сделан на масличные культуры, производство зерновых в 2023 немного уменьшится.

Впрочем, отметил Высоцкий, на внутреннем рынке это никак не отразится, потому что Украина планирует вырастить вдвое больше максимальных собственных потребностей.

"Но это будет влиять на международные рынки, поскольку в результате это может поддерживать тренд на дорогостоящее сырье, высокие мировые цены на зерновые", — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что экспортный потенциал украинского агросектора сохранится на уровне прошлого года и составит около 20 млрд. долларов США.

Напомним, в Национальной академии аграрных наук заявили, что по предварительным оценкам, в 2023 году в стране сократятся посевные площади под зерновыми культурами на 45%.

Фото: Pixabay

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