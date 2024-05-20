Міненерго готується до масштабної економії витрат енергомереж

Працівник сфери енергетики. Фото: НЕК Укренерго

У Міністерстві енергетики готуються до масштабного заощадження витрат енергомереж в Україні. Відомство схвалило дорожню карту щодо розвитку "розумних мереж" із запровадження автоматизації та цифровізації на всіх рівнях енергосистеми.

Про це інформує пресцентр Міненерго.

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Розвиток "розумних мереж" в Україні

Як зазначають у Міністерстві енергетики, введення "розумних мереж" надасть змогу скоротити щорічні втрати електроенергії в електромережах загалом по країні на 6 млрд кВт*год. Така суттєва економія та зменшення ризиків перерв у електропостачанні матиме велике значення для забезпечення стабільності енергосектору.

Зокрема, очікується застосування "розумних" технологій під час відновлення об’єктів, що були пошкоджені російськими атаками. Для цього хочуть використати технології "мікромереж", які, за словами очільника Міненергетики, є більш стійкі до воєнних факторів та природних катаклізмів.

"Вона передбачає впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Це потрібно для того, аби зробити її більш збалансованою та захищеною, стійкішою в умовах воєнних ризиків", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, запровадження "розумних мереж" гарантуватиме якість енергопостачання споживачам. Згідно з розрахунками, це дозволить скоротити показник часу перерв у електропостачанні до 100 хвилин за рік. Це відповідатиме середньому рівню в країнах Європейського Союзу.

"Українська енергосистема є невід’ємною частиною європейської, а отже, має розвиватися та модернізуватися за європейськими стандартами. Впровадження технології "розумних мереж" дозволить оптимізувати виробництво, передачу та споживання електроенергії, що стимулюватиме до зменшення втрат електроенергії", — наголосили у відомстві.

Ситуація в енергосистемі країни

За інформацією енергетиків, 19 травня потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Словаччини та Польщі.

Протягом дня Україна надавала аварійну допомогу Польщі — отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми країни. Аналогічно планують вчинити 20 травня.

"Обмеження на сьогодні поки не плануються, але Міненерго звертається до споживачів з проханням про економне та відповідальне споживання електроенергії", — йдеться у повідомленні Міненерго.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міненерго триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку з останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Раніше ми писали, що у Державній інспекції енергетичного нагляду вважають чинний тариф на електричну енергію низьким навіть для мирного часу. Тоді як у воєнний час, через масштабні обстріли, сфера енергетики вимагає більше коштів.