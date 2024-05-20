Минэнерго готовится к масштабной экономии расходов энергосетей

Работник сферы энергетики. Фото: НЭК Укрэнерго

В Министерстве энергетики готовятся к масштабному сбережению расходов энергосетей в Украине. Ведомство одобрило дорожную карту по развитию "умных сетей" по внедрению автоматизации и цифровизации на всех уровнях энергосистемы.

Об этом информирует пресс-центр Минэнерго.

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Развитие "умных сетей" в Украине

Как отмечают в Министерстве энергетики, введение "умных сетей" позволит сократить ежегодные потери электроэнергии в электросетях в целом по стране на 6 млрд кВт*ч. Такая существенная экономия и уменьшение рисков перерывов в электроснабжении будет иметь большое значение для обеспечения стабильности энергосектора.

В частности, ожидается применение "умных" технологий при восстановлении объектов, поврежденных российскими атаками. Для этого хотят использовать технологии "микросетей", которые, по словам главы Минэнергетики, более устойчивы к военным факторам и природным катаклизмам.

"Она предполагает внедрение автоматизации и цифровых решений на всех уровнях энергосистемы. Это нужно для того, чтобы сделать ее более сбалансированной и защищенной, более устойчивой в условиях военных рисков", — говорится в сообщении.

Кроме того, внедрение "умных сетей" будет гарантировать качество энергоснабжения потребителям. Согласно расчетам, это позволит сократить показатель времени перерывов в электроснабжении до 100 минут в год. Это будет соответствовать среднему уровню в странах Европейского Союза.

"Украинская энергосистема является неотъемлемой частью европейской, а значит, должна развиваться и модернизироваться по европейским стандартам. Внедрение технологии "умных сетей" позволит оптимизировать производство, передачу и потребление электроэнергии, что будет стимулировать к уменьшению потерь электроэнергии", — отметили в ведомстве.

Ситуация в энергосистеме страны

По информации энергетиков, 19 мая потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью от Румынии, Словакии и Польши.

В течение дня Украина оказывала аварийную помощь Польше — получала излишки электроэнергии из энергосистемы страны. Аналогично планируют поступить 20 мая.

"Ограничения на сегодняшний день пока не планируются, но Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии", — говорится в сообщении Минэнерго.

Что еще стоит знать

Напомним, в Минэнерго продолжается обсуждение роста тарифов на электроэнергию. В связи с последними российскими обстрелами, целью которых являлась энергетическая инфраструктура, нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Ранее мы писали, что в Государственной инспекции энергетического надзора считают действующий тариф на электрическую энергию низким даже в мирное время. В то время как в военное время, из-за масштабных обстрелов, сфера энергетики требует больше средств.