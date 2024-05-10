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Тарифи на електроенергію — в Міненерго обговорюють зростання цін

10 травня 2024 09:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Тарифи на електроенергію — в Міненерго обговорюють зростання цін
Платіжки за світло. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві енергетики наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку із останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Про це сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

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"Ми обговорюємо, в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств", — сказала Гринчук, говорячи про можливість підвищення тарифів. 

Водночас вона додала, що остаточне рішення щодо зростання тарифів ще не ухвалили. Але у міненерго не виключають такий варіант і, ймовірно, уряд змушений буде піти на такий крок.

Гринчук пояснює, що останні російські обстріли завдали значних збитків енергетиці. Тож, варто підготуватися до наступного опалювального сезону та мати усі необхідні ресурси. 

"Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом'якшать ці наслідки взимку", — сказала Гринчук. 

Нагадаємо, в Україні планують підвищити тарифи на воду. 

Ми також писали, що постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року. 

тарифи
війна
Міненерго
електроенергія
ціни
війна в Україні
енергетика

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