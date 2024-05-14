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Міненерго попередило, кому загрожують відключення електрики

14 травня 2024 09:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Відключення електрики — Міненерго назвало тих, хто залишиться без світла
Працівник сфери енергетики. Фото: НЕК Укренерго
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві енергетики розповіли, як відбуваються примусові відключення електроенергії після нових масованих обстрілів РФ у 2024 році. Також назвали тих, кого обмеження торкнулось у першу чергу.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час ефіру національного телемарафону.

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За словами представника Міненерго, насамперед відключення послуги стосуються промислових об'єктів, а не звичайних громадян. Головна причина в тому, що саме вони мають найбільше навантаження на енергосистему країни.

"Промислові категорії споживачів мають найбільше навантаження на енергосистему, тому, власне, графіки погодинних відключень електричної енергії застосовуються саме до такої категорії споживачів", — пояснив  посадовець.

Він наголосив, що мета застосування графіків — прагнення збалансувати систему в окремих регіонах. З огляду на це, Міненерго закликало промисловість заощаджувати за змоги, та застосовувати споживання і такі режими роботи, тільки-но це буде критично необхідно. Йдеться про обмеження, які мають поширюватися на навісну рекламу, інше освітлення, що не є життєво важливим.

"При цьому хочу зазначити, що такі обмеження не стосуються об'єктів критичної інфраструктури, які працюють в інших режимах", — уточнив заступник міністра енергетики.

Колісник також додав, що урядовці виступають із закликом до звичайних громадян з проханням за можливості економити. Також дали рекомендації щодо використання побутових приладів, які слід застосовувати, і коли краще перенести використання на нічний час.

 

економія електрика
Джерело: КОДА

Що ще варто знати

Нагадаємо, за останній рік суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Найбільше підскочила ціна на електроенергію.

Також ми писали, що найближчого літа ціни на природний газ для населення не зміняться, більшість побутових споживачів надалі платитимуть 7,96 грн за кубічний метр. Проте в перспективі тариф на блакитне паливо планують наблизити до рівня ринкового.

Міненерго
електроенергія
сфера енергетики
борги
покарання

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