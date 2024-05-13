Тарифи на послуги ЖКГ зросли — що подорожчало найбільше

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за останній рік суттєво зросла вартість житлово-комунальних послуг. Найбільше підскочила ціна на електричну енергію.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Як зросли тарифи в Україні

За даними Держстату, з квітня 2023 до квітня 2024 року комунальні тарифи загалом збільшилися на 12,9%. Зокрема, найбільше зросла в ціні електроенергія — минулого року ця послуга коштувала на 69,7% дешевше.

Водночас, вартість низки послуг залишилась на колишньому рівні, деякі послуги додали незначно. А саме:

тариф на послуги з управління багатоквартирними будинками — на 5,1%.

тариф на утримання та ремонт житла подорожчало на 3,2% —

прибирання побутового сміття — на 1,6%.

Які тарифи не змінились у вартості

За інформацією статвідомства, тарифи одразу на кілька позицій лишилися на колишньому рівні. Йдеться про:

водопостачання;

водовідведення;

природний газ;

гарячу воду;

опалення.

Джерело: дані Держстату

Скільки коштуватиме газ та електрика

Тариф на газ для населення залишиться на колишньому рівні до кінця квітня 2025 року. Зокрема, Нафтогаз матиме ціну у 7,96 грн за кубометр, а YASNO — 8,46 грн. Загалом вартість одного кубометра газу буде коливатися від 7,7 до 9,99 грн, оскільки в країні немає єдиного тарифу. Ціни від постачальників такі:

"ЕРУ Людям" — у 7,7 грн за куб.м;

"Енерджі трейд груп" — 7,799 грн за куб.м;

"ДК "Нафтогаз України" — 7,96 грн за куб.м;

"Тернопільоблгаз збут" — 7,96 грн за куб.м;

"Прикарпатий енерго трейд" — 7,98 грн за куб.м;

"Полтавагаз збут" — 7,99 грн за куб.м;

"Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 грн за куб.м;

"Львівенергозбут" — 8,2 грн за куб.м;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 грн за куб.м;

"Асканія енерджі" — 9,95 грн за куб.м;

"Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 грн за куб.м.

Днями Кабінет міністрів продовжив дію тарифу на електроенергію для населення до 31 травня. Вартість становить 2,64 грн за кіловат, однак там допускають перегляд цін через російські обстріли.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики наразі триває обговорення зростання тарифів на електроенергію. У зв'язку із останніми російськими обстрілами, ціллю яких була енергетична інфраструктура, потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Ми також писали, що постачальники природного газу оприлюднили нові тарифи, які діятимуть протягом року. Ціна залишиться незмінна.