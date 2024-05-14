Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Минэнерго предупредило, кому грозят отключения электричества arrow

Минэнерго предупредило, кому грозят отключения электричества

14 мая 2024 09:33
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Отключение электричества — Минэнерго назвало тех, кто останется без света
Сотрудники сферы энергетики. Фото: НЭК Укренерго
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве энергетики рассказали, как проходят принудительные отключения электроэнергии после новых массированных обстрелов РФ в 2024 году. Также назвали тех, кого ограничение коснулось в первую очередь.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время эфира национального телемарафона.

Читайте также:

Кому грозят отключения электроэнергии

По словам представителя Минэнерго, в первую очередь отключения услуги касается промышленных объектов, а не обычных граждан. Главная причина в том, что именно они создают наибольшую нагрузку на энергосистему страны.

"Промышленные категории потребителей имеют наибольшую нагрузку на энергосистему, поэтому собственно графики почасовых отключений электрической энергии применяются именно к такой категории потребителей", — пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что цель применения графиков — стремление сбалансировать систему в отдельных регионах. Учитывая это, Минэнерго призвало промышленность экономить, при возможности, и применять потребление и такие режимы работы, только если это критически необходимо. Речь идет об ограничениях, которые должны распространяться на навесную рекламу, другое освещение, не являющееся жизненно важным.

"При этом хочу отметить, что такие ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры, работающих в других режимах", — уточнил замминистра энергетики.

Колесник также добавил, что чиновники выступают с призывом к обычным гражданам с просьбой возможной экономии. Также дали рекомендации по использованию бытовых приборов, которые следует применять, и когда лучше перенести использование на ночное время.

 

экономия электричества
Источник: КОДА

Что еще стоит знать

Напомним, за последний год существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Больше всего подскочила цена на электроэнергию.

Также мы писали, что ближайшим летом цены на природный газ для населения не изменятся, большинство бытовых потребителей будут в дальнейшем платить 7,96 грн за кубический метр. Однако в перспективе тариф на голубое топливо планируется приблизить к уровню рыночного.

Минэнерго
электроэнергия
сфера энергетики
долги
наказание

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина