Отключение электричества — Минэнерго назвало тех, кто останется без света

Сотрудники сферы энергетики. Фото: НЭК Укренерго

В Министерстве энергетики рассказали, как проходят принудительные отключения электроэнергии после новых массированных обстрелов РФ в 2024 году. Также назвали тех, кого ограничение коснулось в первую очередь.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник во время эфира национального телемарафона.

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По словам представителя Минэнерго, в первую очередь отключения услуги касается промышленных объектов, а не обычных граждан. Главная причина в том, что именно они создают наибольшую нагрузку на энергосистему страны.

"Промышленные категории потребителей имеют наибольшую нагрузку на энергосистему, поэтому собственно графики почасовых отключений электрической энергии применяются именно к такой категории потребителей", — пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что цель применения графиков — стремление сбалансировать систему в отдельных регионах. Учитывая это, Минэнерго призвало промышленность экономить, при возможности, и применять потребление и такие режимы работы, только если это критически необходимо. Речь идет об ограничениях, которые должны распространяться на навесную рекламу, другое освещение, не являющееся жизненно важным.

"При этом хочу отметить, что такие ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры, работающих в других режимах", — уточнил замминистра энергетики.

Колесник также добавил, что чиновники выступают с призывом к обычным гражданам с просьбой возможной экономии. Также дали рекомендации по использованию бытовых приборов, которые следует применять, и когда лучше перенести использование на ночное время.

Источник: КОДА

Что еще стоит знать

Напомним, за последний год существенно выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. Больше всего подскочила цена на электроэнергию.

Также мы писали, что ближайшим летом цены на природный газ для населения не изменятся, большинство бытовых потребителей будут в дальнейшем платить 7,96 грн за кубический метр. Однако в перспективе тариф на голубое топливо планируется приблизить к уровню рыночного.