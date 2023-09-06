Міненерго спростовує слова Зеркаль про ремонт на енергооб'єктах
У Міністерстві енергетики спростували інформацію, надану Ланою Зеркаль щодо ремонтних робіт на енергетичних об'єктах. Тут уточнили, що Зеркаль не виконує роботу радника міністра енергетики.
Про це повідомляє Міненерго в Telegram.
Що сказали в Міненерго про слова Зеркаль
У повідомленні йдеться, що Лана Зеркаль не є консультантом керівника цього відомства.
"Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею про стан ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.
Крім цього, відомство акцентувало на словах прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зроблених у серпні, про те, що всі ремонтні роботи проводяться згідно з встановленим розкладом.
Нагадаємо, що Лана Зеркаль повідомила, що українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) — на 70%, а теплові електростанції (ТЕС) лише на 30%. План відновлення генерації виконано на одну третину.