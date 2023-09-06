Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Міненерго спростовує слова Зеркаль про ремонт на енергооб'єктах arrow

Міненерго спростовує слова Зеркаль про ремонт на енергооб'єктах

6 вересня 2023 15:05
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міненерго спростовує слова Зеркаль про ремонт на енергооб'єктах
Ремонт енергооб'єкту в Україні. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Міністерстві енергетики спростували інформацію, надану Ланою Зеркаль щодо ремонтних робіт на енергетичних об'єктах. Тут уточнили, що Зеркаль не виконує роботу радника міністра енергетики.

Про це повідомляє Міненерго в Telegram.

Читайте також:

Що сказали в Міненерго про слова Зеркаль

У повідомленні йдеться, що Лана Зеркаль не є консультантом керівника цього відомства.

"Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України. Інформація, наведена нею про стан ремонтної кампанії на енергетичних об'єктах, не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, відомство акцентувало на словах прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, зроблених у серпні, про те, що всі ремонтні роботи проводяться згідно з встановленим розкладом.

Міненерго спростовує слова Лани Зеркаль
Повідомлення Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Лана Зеркаль повідомила, що українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) — на 70%, а теплові електростанції (ТЕС) лише на 30%. План відновлення генерації виконано на одну третину.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

Вартість пального знову зросте: до чого варто підготуватися

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз