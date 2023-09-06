Опалювальний сезон 2023-2024 — як правильно підготуватися

Вікно в оселі. Фото: Unplush

Експерти розповіли про важливі деталі підготовки до опалювального сезону 2023-2024. Про це варто подбати заздалегідь, щоб зменшити енерговитрати та зберегти тепло в оселі.

Поради опублікували експерти YASNO.

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Правила підготовки оселі до зими

Як зазначають спеціалісти, варто вже зараз скласти план підготовки житла до холодів. Важливо зробити сім кроків.

Перевірка дверей та вікон

Якщо є щілини, потрібно встановити гумові ущільнювачі, відрегулювати доводчики та фурнітуру. Так не буде протягів і тепле повітря не виходитиме назовні, а холодне — не зможе потрапити у приміщення.

Правила розташування меблів

Варто перемістити подалі від зовнішніх стін ліжка, дивани та крісла. Зона відпочинку у такому випадку не потребуватиме додаткового обігріву.

Підготовка батарей

Щоб краще зберігалося тепло, батареї не потрібно завішувати шторами, меблями чи декоративними ґратами. Також варто ретельно вимити батареї від пилу та встановити за ними екрани з фольги. Тепловіддача може зрости на 20%.

Додатковий обігрів

Можна придбати обігрівач, врахувавши особливості приміщення, принцип дії та споживання. Споживання електроенергії керамічного, конвекторного чи інфрачервоного становитиме 90-270 кВт∙год, масляного 270–450 кВт∙год, тепловентилятора — від 360 до 720 кВт∙год. В кондиціонері потрібно перевірити стан і температурний режим, за яким зможе працювати в холоди.

Надійність проводки

Для уникнення проблем зі збільшенням навантаження на електромережу, потрібно перевірити справність дротів, розеток та приладів. Краще запросити спеціаліста.

Утеплення під'їзду

Мешканці багатоповерхових будівель повинні спільно подбати про утеплення під'їзду. Зокрема, треба перевірити щільність закриття вікон та дверей. У підвалі та на даху треба переконатися в цілісності покриття, утеплити трубопроводи.

Резервні джерела живлення

Найкращим рішенням можуть стати зарядні станції. Якщо генератори виробляють електроенергію, то станції її накопичують. Заряджену станцію від звичайної розетки під час знеструмлення можна використовувати для живлення приладів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада не виключає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.

Також ми писали, що країни Європейського Союзу (ЄС) достроково закінчили підготовку до осінньо-зимового періоду. У низці держав накопичені запаси "блакитного палива" у підземних сховищах досягнули максимального рівня.