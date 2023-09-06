Минэнерго опровергает слова Зеркаль о ремонте на энергообъектах

Ремонт энергообъекта в Украине. Фото: google.com

В Министерстве энергетики опровергли информацию, предоставленную Ланой Зеркаль относительно ремонтных работ на энергетических объектах. Здесь уточнили, что Зеркаль не выполняет работу советника министра энергетики.

Об этом сообщает Минэнерго в Telegram.

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В сообщении говорится, что Лана Зеркаль не действует в роли консультанта руководителя этого ведомства.

"Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины. Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Помимо этого, ведомство акцентировало внимание на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля, сделанные в августе, о том, что все ремонтные работы проводятся согласно установленному расписанию.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, что Лана Зеркаль сообщила, что украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) — на 70%, а тепловые электростанции (ТЭС) всего на 30%. План восстановления генерации выполнен на одну треть.