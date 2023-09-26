Мінфін підготував нові вимоги до аудиторів, бухгалтерів та рієлторів: про що йдеться
Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України". Цим документом пропонується встановити вимоги до аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів, рієлторів та інших щодо виконання ними норм законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Про це повідомило Міністерство фінансів України.
Що передбачає ропонований документ
Проєктом Положення установлюються загальні вимоги щодо організації та проведення первинного фінмоніторингу такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами (за наявності):
- суб'єктами аудиторської діяльності;
- бухгалтерами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;
- суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;
- суб'єктами господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном;
- суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
- суб'єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності;
- суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри.
Які вимоги встановлюють документом
Завдяки зазначеному документі мають встановити вимоги до відповідних суб'єктів господарювання щодо виконання ними норм законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема щодо:
- заходів для належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, належної системи управління ризиками;
- призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі — відповідальний працівник);
- правил фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, єдиних правил із питань запобігання та протидії групи;
- проведення навчальних заходів, підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- здійснення належної перевірки клієнтів (представників клієнтів), особливостей та надійних джерел для здійснення належної перевірки;
- спрощених та посилених заходів належної перевірки клієнта;
- особливостей використання агентів та здійснення належної перевірки третіми особами;
- забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
- порядку зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій;
- порядку замороження активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;
- надання особами повідомлень про порушення у сфері запобігання та протидії, порядку їх розгляду;
- проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії;
- порядку подання на запит Мінфіну інформації та/або документів (висновків, рішень), копій документів або витягів з документів.
У разі затвердження наказ набере чинності з дня офіційного опублікування.
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