Мінфін підготував нові вимоги до аудиторів, бухгалтерів та рієлторів: про що йдеться

Міністерство фінансів України. Фото: Мінфін

Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу "Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України". Цим документом пропонується встановити вимоги до аудиторів, бухгалтерів, податкових консультантів, рієлторів та інших щодо виконання ними норм законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

Читайте також:

Що передбачає ропонований документ

Проєктом Положення установлюються загальні вимоги щодо організації та проведення первинного фінмоніторингу такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами (за наявності):

суб'єктами аудиторської діяльності;

бухгалтерами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку;

суб'єктами господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування;

суб'єктами господарювання, що надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном;

суб'єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;

суб'єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності;

суб'єктами господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри.

Які вимоги встановлюють документом

Завдяки зазначеному документі мають встановити вимоги до відповідних суб'єктів господарювання щодо виконання ними норм законодавства у сфері запобігання та протидії, зокрема щодо:

заходів для належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, належної системи управління ризиками;

призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі — відповідальний працівник);

правил фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інших внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, єдиних правил із питань запобігання та протидії групи;

проведення навчальних заходів, підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

здійснення належної перевірки клієнтів (представників клієнтів), особливостей та надійних джерел для здійснення належної перевірки;

спрощених та посилених заходів належної перевірки клієнта;

особливостей використання агентів та здійснення належної перевірки третіми особами;

забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

порядку зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій;

порядку замороження активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням;

надання особами повідомлень про порушення у сфері запобігання та протидії, порядку їх розгляду;

проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії;

порядку подання на запит Мінфіну інформації та/або документів (висновків, рішень), копій документів або витягів з документів.

У разі затвердження наказ набере чинності з дня офіційного опублікування.

Раніше ми розповідали, що серед українців зростає популярність військових облігацій. За час повномасштабної війни населення збільшило портфель таких цінних паперів на 22,2 млрд до 47,7 млрд гривень.