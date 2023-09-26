Минфин подготовил новые требования к аудиторам, бухгалтерам и риелторам: о чем идет речь

Министерство финансов Украины. Фото: Минфин

Министерство финансов Украины обнародовало проект приказа "Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор деятельности которых осуществляет Министерство финансов Украины". Данным документом предлагается установить требования к аудиторам, бухгалтерам, налоговым консультантам, риелторам и другим относительно выполнения ими норм законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

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Что предполагает представленный документ

Проектом Положения устанавливаются общие требования по организации и проведению первичного финмониторинга такими субъектами первичного финансового мониторинга и их обособленными подразделениями (при наличии):

субъектами аудиторской деятельности;

бухгалтерами, субъектами хозяйствования, предоставляющими услуги по бухгалтерскому учету;

субъектами хозяйствования, осуществляющими консультирование по вопросам налогообложения;

субъектами хозяйствования, оказывающими посреднические и/или консультационные услуги при совершении сделок с недвижимым имуществом;

субъектами хозяйствования, осуществляющими торговлю за наличные деньги драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них;

субъектами хозяйствования, осуществляющими торговую деятельность культурными ценностями и/или оказывающими посреднические услуги такой деятельности;

субъектами хозяйствования, проводящими лотереи и/или азартные игры.

Какие требования устанавливают документом

Благодаря указанному документу должны установить требования к соответствующим субъектам хозяйствования относительно выполнения ими норм законодательства в сфере предотвращения и противодействия, в частности:

мер по надлежащей организации и проведения первичного финансового мониторинга, надлежащей системы управления рисками;

назначение работника, ответственного за проведение финансового мониторинга (далее — ответственный работник);

правил финансового мониторинга, программы проведения первичного финансового мониторинга и других внутренних документов по финансовому мониторингу, единых правил по предотвращению и противодействию группы;

проведение учебных мероприятий, подготовки персонала (работников) субъекта первичного финансового мониторинга по выявлению финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;

осуществление надлежащей проверки клиентов (представителей клиентов), особенностей и источников для осуществления надлежащей проверки;

упрощенных и усиленных мер надлежащей проверки клиента;

особенностей использования агентов и осуществления надлежащей проверки третьими лицами;

обеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;

порядка остановки и возобновления осуществления финансовых операций;

порядка замораживания активов, связанных с терроризмом и их финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием;

предоставление лицами уведомлений о нарушениях в сфере предотвращения и противодействия, порядке их рассмотрения;

проведение внутренних проверок деятельности субъекта первичного финансового мониторинга на предмет соблюдения законодательства в сфере предотвращения и противодействия;

порядка представления по запросу Минфина информации и/или документов (выводов, решений), копий документов или выписок из документов.

В случае утверждения приказ вступит в силу со дня официального опубликования.

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