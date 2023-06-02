Допомога країн Заходу — Мінфін розповів, яку суму отримали у 2023-му

Голова Мінфіну Сергій Марченко. Фото: mof.gov.ua

Міністерство фінансів України оприлюднило суму фінансової підтримки, яка надійшла з початку 2023 року від міжнародних партнерів. Йдеться про майже 20 мільярдів доларів.

Про джерела фінансування державного бюджету повідомила пресслужба Мінфіну.

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За інформацією відомства, станом на 1 червня Сполучені Штати надали 6 млрд доларів фінансової допомоги, країни Європейського Союзу (ЄС) — 8,12 мільярда, Міжнародний валютний фонд (МВФ) — 2,7 мільярда, Канада — 1,76 мільярда, Світовий банк (СБ) — 547 мільйонів.

Загалом надійшло 19,79 млрд доларів фінансової допомоги, а сукупний обсяг фінансування з початку поточного року становить 26,5 мільярда доларів.

З часу повномасштабного вторгнення Україна отримала 32,14 мільярда доларів від країн Заходу.

Наповнення бюджету також відбувається за рахунок коштів, залучених від розміщення цінних паперів — від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) надійшло 6,74 мільярда доларів.

Джерело: Мінфін

Деталі видатків бюджету

Як розповів ЗМІ голова Мінфіну Сергій Марченко, цьогоріч очікують надходження 42 мільярдів доларів фінансової допомоги, зокрема 4,6 мільярда — від Міжнародного валютного фонду.

Він зауважив, що в середньому щомісяця з бюджету йде на фінансування Збройних Сил та інших військових формувань 130 - 140 мільярдів гривень.

Зокрема, соціальна, гуманітарна сфери (зарплати вчителям та пенсії) фінансуються за кошт українських міжнародних партнерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість — приблизно 300 млн доларів.

Також днями уряд Данії заявив, що у війні настав "дуже критичний момент". Через це військова допомога має бути збільшена на 7,5 мільярда датських крон цього року та ще на 10,4 мільярда датських крон у 2024 році.