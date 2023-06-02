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Минфин рассказал, какую сумму Украина получила от стран Запада в 2023-м

2 июня 2023 07:42
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь стран Запада — Минфин рассказал, какую сумму получили в 2023-м
Глава Минфина Сергей Марченко. Фото: mof.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Министерство финансов Украины обнародовало сумму финансовой поддержки, которая поступила с начала 2023 года от международных партнеров. Речь идет о почти 20 миллиардах долларов.

Об источниках финансирования государственного бюджета сообщила пресс-служба Минфина.

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По информации ведомства, на 1 июня Соединенные Штаты предоставили 6 млрд долларов финансовой помощи, страны Европейского Союза (ЕС) — 8,12 миллиарда, Международный валютный фонд (МВФ) — 2,7 миллиарда, Канада — 1,76 миллиарда, Всемирный банк (ВБ) — 547 миллионов.

В общей сложности поступило 19,79 млрд долларов финансовой помощи, а совокупный объем финансирования с начала текущего года составляет 26,5 миллиарда долларов.

С момента полномасштабного вторжения Украина получила 32,14 миллиарда долларов от стран Запада.

Наполнение бюджета также происходит за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг — от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) поступило 6,74 миллиарда долларов.

помощь

Источник: Минфин

Детали расходов бюджета

Как рассказал СМИ глава Минфина Сергей Марченко, в этом году ожидают поступления 42 миллиардов долларов финансовой помощи, в том числе 4,6 миллиарда — от Международного валютного фонда.

Он отметил, что в среднем ежемесячно из бюджета идет на финансирование Вооруженных Сил и других военных формирований 130-140 миллиардов гривен.

В частности, социальная, гуманитарная сферы (зарплаты учителям и пенсии) финансируются за счет украинских международных партнеров.

Напомним, ранее мы писали, что США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость — примерно 300 млн долларов.

Также на днях правительство Дании заявило, что в войне наступил "очень критический момент". Поэтому военная помощь должна быть увеличена на 7,5 миллиарда датских крон в этом году и еще на 10,4 миллиарда датских крон в 2024 году.

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