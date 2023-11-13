Допомогу у 1,5 тис. доларів можуть оформити фермери — які умови

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні стартувала програма виплати ще однієї грошової допомоги. В її рамках підтримку нададуть деяким фермерським господарствам.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Детальніше про допомогу у 1,5 тис. доларів

Як зазначають у Мінреінтеграції, нову грошову допомогу започаткували Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps разом з Асоціацією "Ягідництво України".

Грошова допомога передбачається для фермерських господарств, які постраждали від війни. Йдеться про дрібні фермери та домогосподарства, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Виплати нададуть на поновлення їхньої діяльності.

Також на грошову допомогу можуть розраховувати місцеві дрібні фермери, діяльність яких похитнула війна, у Полтавському, Сумському і Чернігівському регіонах. Однак є виняток — райони, де досі обмежений доступ чи високий ризик для життя та ведення господарської діяльності.

Умови програми допомоги

У середньому розмір грошової допомоги становитиме 1,5 тис. доларів, він залежить низки факторів.

"Сума підтримки залежить від типу фермерської діяльності та фінансових потреб конкретного учасника програми", — зауважили у відомстві.

Серед критеріїв відбору учасників програми — аргументація необхідності отримання відповідної допомоги, життєздатність бізнес-ідеї фермера, успішний досвід ведення такої діяльності, спроможність втілити запропоновану ідею.

Претенденти на грошову допомогу мають розуміти шляхи реалізації продукції, також бізнес-ідея має відповідати цілям програми підтримки. Окрім того, фермери мають довести, що зараз фінансово вразливі.

Більше про допомогу

Нагадаємо, постраждалим від війни українкам виплатять нову матеріальну допомогу. Кошти можна оформити від Міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.

Також повідомлялося, що в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.