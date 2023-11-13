Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Міжнародна гуманітарна організація надасть допомогу у 1,5 тис. доларів — хто зможе отримати arrow

Міжнародна гуманітарна організація надасть допомогу у 1,5 тис. доларів — хто зможе отримати

13 листопада 2023 08:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомогу у 1,5 тис. доларів можуть оформити фермери — які умови
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні стартувала програма виплати ще однієї грошової допомоги. В її рамках підтримку нададуть деяким фермерським господарствам.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Детальніше про допомогу у 1,5 тис. доларів

Як зазначають у Мінреінтеграції, нову грошову допомогу започаткували Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps разом з Асоціацією "Ягідництво України".

Грошова допомога передбачається для фермерських господарств, які постраждали від війни. Йдеться про дрібні фермери та домогосподарства, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Виплати нададуть на поновлення їхньої діяльності.

Також на грошову допомогу можуть розраховувати місцеві дрібні фермери, діяльність яких похитнула війна, у Полтавському, Сумському і Чернігівському регіонах. Однак є виняток — райони, де досі обмежений доступ чи високий ризик для життя та ведення господарської діяльності.

Умови програми допомоги

У середньому розмір грошової допомоги становитиме 1,5 тис. доларів, він залежить низки факторів.

"Сума підтримки залежить від типу фермерської діяльності та фінансових потреб конкретного учасника програми", — зауважили у відомстві.

Серед критеріїв відбору учасників програми — аргументація необхідності отримання відповідної допомоги, життєздатність бізнес-ідеї фермера, успішний досвід ведення такої діяльності, спроможність втілити запропоновану ідею.

Претенденти на грошову допомогу мають розуміти шляхи реалізації продукції, також бізнес-ідея має відповідати цілям програми підтримки. Окрім того, фермери мають довести, що зараз фінансово вразливі.

Більше про допомогу

Нагадаємо, постраждалим від війни українкам виплатять нову матеріальну допомогу. Кошти можна оформити від Міжнародного жіночого фонду Mama Мoya.

Також повідомлялося, що в Україні з моменту посилення перевірок внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на правомірність отримання виплат втратили допомогу понад 140 тис. осіб. Йдеться про тих, хто не відповідає критеріям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини - 80x80

У якому стані зараз найбільші виноробні Херсонщини

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі