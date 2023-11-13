Помощь в 1,5 тыс. долларов могут оформить фермеры — какие условия

Международная гуманитарная организация предоставит помощь в 1,5 тыс. долларов — кто сможет получить
В Украине стартовала программа выплаты еще одной денежной помощи. В ее рамках поддержку окажут некоторым фермерским хозяйствам.
Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Детальнее о помощи в 1,5 тыс. долларов
Как отмечают в Минреинтеграции, новую денежную помощь ввели Международная гуманитарная организация Mercy Corps вместе с Ассоциацией "Ягодничество Украины".
Денежная помощь предусматривается для фермерских хозяйств, пострадавших от войны. Речь идет о мелких фермерах и домохозяйствах, имеющих статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Выплаты предоставят на возобновление их деятельности.
Также на денежную помощь могут рассчитывать местные мелкие фермеры, деятельность которых пошатнула война, в Полтавском, Сумском и Черниговском регионах. Однако есть исключение — районы, где ограничен доступ или высокий риск для жизни и ведения хозяйственной деятельности.
Условия программы помощи
В среднем размер денежной помощи составит 1,5 тыс. долларов, он зависит от ряда факторов.
"Сумма поддержки зависит от типа фермерской деятельности и финансовых потребностей конкретного участника программы", — отметили в ведомстве.
Среди критериев отбора участников программы — аргументация необходимости получения соответствующей помощи, жизнеспособность бизнес-идеи фермера, успешный опыт ведения такой деятельности, способность воплотить в жизнь предложенную идею.
Претенденты на денежную помощь должны понимать пути реализации продукции, а также бизнес-идея должна отвечать целям программы поддержки. Кроме того, фермеры должны доказать, что сейчас финансово уязвимы.
Больше о помощи
Напомним, пострадавшим от войны украинкам выплатят новую материальную помощь. Денежные средства можно оформить от Международного женского фонда Mama Мoya.
Также сообщалось, что в Украине с момента усиления проверок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на правомерность получения выплат лишились помощи более 140 тыс. человек. Речь идет о тех, кто не отвечает критериям.
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