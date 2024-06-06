Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Міжнародні резерви знизилися на 7,9% — скільки втратила Україна без фінансової допомоги arrow

Міжнародні резерви знизилися на 7,9% — скільки втратила Україна без фінансової допомоги

6 червня 2024 15:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Україна втрачає міжнародні резерви — чим це пояснюється
Американська валюта. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У травні 2024 року обсяг міжнародних резервів України скоротився на 7,9%, зменшившись до рівня у 39 мільярдів доларів. Це значне зниження пояснюється тим, що минулого місяця практично не надходило міжнародної фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Читайте також:

Детальніше про міжнародні резерви України 

У травні 2024 року на валютні рахунки в Нацбанку України надійшли лише 20 млн доларів від Світового банку та 123,1 млн дол. від розміщення валютних облігацій.

У той же час, на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити 412,3 млн доларів, а також сплатити Міжнародному валютному фонду 240,8 млн дол. НБУ також довелося здійснити чистий продаж валюти на внутрішньому ринку на суму 3,08 млрд доларів, що на 36% більше, ніж у квітні.

Очікується, що в червні Україна отримає нові транші фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу, тому таке різке скорочення резервів є тимчасовим явищем.

Що ще варто знати

Нагадаємо, міжнародні партнери надали велику кількість фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Станом на 28 травня 2024 року Україна отримала фінансування понад 85 млрд доларів.

Ми також писали, що Європейський Союз хоче значно розширити кредитування України під заставу власного бюджету. Київ таким чином зможе отримати багатомільярдну позику.

гроші
міжнародні резерви
НБУ
фінансова допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня