Україна втрачає міжнародні резерви — чим це пояснюється

Американська валюта. Фото: Bloomberg

У травні 2024 року обсяг міжнародних резервів України скоротився на 7,9%, зменшившись до рівня у 39 мільярдів доларів. Це значне зниження пояснюється тим, що минулого місяця практично не надходило міжнародної фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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У травні 2024 року на валютні рахунки в Нацбанку України надійшли лише 20 млн доларів від Світового банку та 123,1 млн дол. від розміщення валютних облігацій.

У той же час, на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті довелося виплатити 412,3 млн доларів, а також сплатити Міжнародному валютному фонду 240,8 млн дол. НБУ також довелося здійснити чистий продаж валюти на внутрішньому ринку на суму 3,08 млрд доларів, що на 36% більше, ніж у квітні.

Очікується, що в червні Україна отримає нові транші фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Європейського союзу, тому таке різке скорочення резервів є тимчасовим явищем.

Що ще варто знати

Нагадаємо, міжнародні партнери надали велику кількість фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Станом на 28 травня 2024 року Україна отримала фінансування понад 85 млрд доларів.

Ми також писали, що Європейський Союз хоче значно розширити кредитування України під заставу власного бюджету. Київ таким чином зможе отримати багатомільярдну позику.