Украина теряет международные резервы — чем это объясняется

Американская валюта. Фото: Bloomberg

В мае 2024 года объем международных резервов Украины сократился на 7,9%, снизившись до уровня в 39 миллиардов долларов. Это значительное снижение объясняется тем, что в прошлом месяце практически не поступало международная финансовая помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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В мае 2024 года на валютные счета в Нацбанке Украины поступило всего 20 млн долларов от Всемирного банка и 123,1 млн дол. от размещения валютных облигаций

В то же время, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте пришлось выплатить 412,3 млн долларов, а также уплатить Международному валютному фонду 240,8 млн долларов. НБУ также пришлось осуществить чистую продажу валюты на внутреннем рынке на сумму 3,08 млрд долларов, что на 36% больше, чем в апреле.

Ожидается, что в июне Украина получит новые транши финансовой помощи от Международного валютного фонда и Европейского союза, поэтому столь резкое сокращение резервов является временным явлением.

Что еще стоит знать

Напомним, международные партнеры предоставили большое количество финансовой помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. По состоянию на 28 мая 2024 года, Украина получила финансирование более 85 млрд долларов.

Мы также писали, что Европейский Союз хочет расширить кредитование Украины под залог собственного бюджета. Киев таким образом сможет получить многомиллиардный заем.