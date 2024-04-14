Як швидко отримати компенсацію за зруйноване обстрілами майно — правила подання заяви

Наслідки російського обстрілу у Києві. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

В Україні запрацював Міжнародний реєстр збитків (МРЗ). Від початку квітня фізичні особи можуть подавати заявки на отримання компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло.

Про те, як подати заяву та отримати кошти на компенсацію пошкодженого чи знищеного нерухомого майна, розповідає ZN.UA.

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Які існують категорії заяв

Всі, заяви, які можна подати до МРЗ, поділено на три категорії:

А — фізичних осіб;

В — з боку держави Україна;

С — юридичних осіб (крім тих, що включені до категорії В).

Заяви категорії А поділяються на кілька підкатегорій.

А1. Заяви, пов’язані з вимушеним переміщенням:

Ці заяви стосуються тих громадян, які були змушені залишити місце проживання та переїхати чи в інший регіон в Україні, чи за кордон. Ці громадяни мають право на відшкодування таких витрат.

Після нападу Іраку на Кувейт для подібної компенсації було визначено фіксовану суму у розмірі 2 тис. дол. Відтоді минуло 30 років, і вочевидь цю суму буде збільшено. Для відшкодування необхідно підтвердити ваше переміщення, тож слід подбати про відповідні докази та документи.

А2. Заяви, пов’язані з порушенням особистої недоторканності:

Вони стосуються смерті близьких родичів, поранень, сексуального насильства, катування, нелюдського поводження, незаконного позбавлення волі, примусової праці або служби, насильницького переміщення або депортації дітей і дорослих, інших порушень прав людини та гуманітарного права.

A3. Заяви, пов'язані з втратою майна, доходу або засобів до існування (саме ці заяви приймають зараз):

До таких належать заяви щодо економічних втрат, пов'язаних із пошкодженням або знищенням житла, нежитлової нерухомості, втратою місця проживання, оплачуваної роботи, втратою приватного підприємства, втратою доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях.

Як подати заяву до Міжнародного реєстру збитків

Заяви до МРЗ приймаються безплатно та розглядаються у електронному форматі. Їх можна подавати українською або англійською мовами, але для обробки заяв робочою мовою є англійська — Реєстр здійснюватиме їх несертифікований переклад.

Фізичні особи можуть подавати заяву самостійно, без залучення юриста. Проте держава Україна та юридичні особи зобов'язані використовувати свого представника.

Спочатку необхідно заповнити всю інформацію та документацію в "Дії", оскільки заява до МРЗ надходить саме через цей застосунок. Тому усі дані, які вимагає Реєстр, мають спочатку потрапити в "Дію". Після цього заявник отримає свій унікальний номер, номер заявки в Міжнародному реєстрі збитків та згенерований перелік доказів та інформації.

Правила подання заяв передбачають, що заявник може подати більш як одну заяву. Але всі вони мають стосуватися збитків, що виникли, починаючи з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів та є результатом агресії РФ.

У разі якщо заява відповідає всім вимогам, її включають до Реєстру. Звичайно, вона має містити інформацію та докази, а також перелік додаткової інформації та документів, що її підтверджують.

Як оформити заяву категорії А3

У заяві потрібно заповнити дев'ять розділів. У них буде ідентифіковано самого заявника, його майно (площа, кількість кімнат і т. д.), право власності на об'єкт нерухомого майна (документи, що підтверджують право власності та реєстрацію майна в державному реєстрі прав).

Слід зазначити подію, внаслідок якої було пошкоджено або знищено майно, та дату пошкодження. Збитки виплачуються як результат агресії, тому учасники мають зібрати докази того, що пошкодження сталося через влучання ракети чи снаряда. Для цього існують різні відкриті джерела інформації, де зафіксовані всі "прильоти".

Доведеться також показати ступінь пошкодження й навести докази цього — додати фото- і відеозйомку об'єкта, зафіксувати його місцеположення, сфотографувати оточуючі об'єкти, показати пошкодження на фотографіях так, щоб було зрозуміло спеціалістам, які прийматимуть рішення.

Треба також визначити розмір відшкодування. Він може базуватися на оцінці після обстеження в комісіях. Іншим джерелом може стати оцінка пошкоджень професійними незалежними оцінювачами. Ще потрібно мати оціночні звіти вартості майна до 24 лютого 2022 року. З цим також може допомогти оцінювач майна.

Ця інформація допоможе обґрунтувати суму відшкодування, на яку претендує заявник.

Компенсація

Україна разом з партнерами наразі займається розробкою компенсаційного механізму, за яким будуть нараховуватися виплати. Передусім це санкційні активи російських олігархів. Також розглядаються доходи від російських зарубіжних активів і від резервів.

Якщо заява буде відповідати всім вимогам, її включають до Реєстру і направляють до Компенсаційної комісії. Компенсаційний фонд накопичує кошти на відшкодування й виплачує їх заявникам в міру отримання заяв і наявності коштів.

Джерело: ZN.UA

Важливо зазначити, що заяви слід подавати, не гаючи часу, бо хто раніше подасть, той швидше отримає компенсацію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, станом на кінець березня 2024 року українські суди винесли 397 рішень про відшкодування збитків громадянам через військову агресію Росії з початку повномасштабної війни. Кількість подібних справ активно зростає.

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