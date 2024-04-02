Збитки від війни з Росією — відомо, скільки справ виграли українці

Зруйнована будівля у Києві у 2022 році. Фото: AP Photo / Rodrigo Abd

На кінець березня 2024 року українські суди винесли 397 рішень про відшкодування збитків громадянам через військову агресію Росії з початку повномасштабної війни. Кількість подібних справ активно зростає.

Про це свідчать дані, які наводить портал "Опендатабот".

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Судові справи про відшкодування збитків

За інформацією аналітиків, кількість судових справ зростає. На початку війни налічувалося 44, у 2023-му — 262 рішення. З початку 2024 року у реєстрі з'явилось ще 91 судове рішення про відшкодування збитків.

"Левова частка" рішень стосується стягнень на користь простих громадян — 292, щодо бізнесу винесено 105 рішень.

Цьогоріч у судах розглядається мінімум 487 справ проти РФ, з них 310 справ порушили громадяни, 177 — бізнес.

"Реальне виконання цих рішень наразі неможливе, адже просто не існує відповідного механізму", — повідомили аналітики.

Джерело: Опендатабот

Реєстр з відшкодування збитків

Попри це, вже з 2 квітня 2024 року у Гаазі має відкритися Реєстр збитків для України, а постраждалі зможуть подати заяву безплатно через "Дію".

Про необхідність створення Реєстру повідомили на Саміті Глав Держав та Урядів Ради Європи у Рейк’явіку майже рік тому.

У березні у столиці України відкрили Офіс Реєстру збитків, завданих агресією РФ. Очікується, що перші заявки будуть приймати щодо зруйнованих осель.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, як отримати відшкодування, якщо ваш автомобіль опинився під обстрілом. Адже у результаті практично кожної повітряної атаки, навіть успішно відбитої, пошкоджуються або знищуються транспортні засоби.

Як повідомлялося, заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра розповіла, хто може увійти в реєстр міжнародних збитків у "Дії". За її словами, загалом є 40 категорій людей