Как быстро получить компенсацию за разрушенное обстрелами имущество — правила подачи заявления

Последствия российских обстрелов в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзев

В Украине заработал Международный реестр убытков (МРЗ). С начала апреля физические лица могут подавать заявки на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за войны войны жилье.

О том, как подать заявление и получить средства на компенсацию поврежденного или уничтоженного недвижимого имущества, сообщает ZN.UA.

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Существующие категории заявлений

Все заявления, которые можно подать в МРЗ, разделены на три категории:

А — физических лиц;

В — со стороны государства Украина;

С — юридические лица (кроме включенных в категорию В).

Заявления категории А делятся на несколько подкатегорий.

А1. Заявления, связанные с вынужденным перемещением:

Эти заявления касаются тех граждан, которые были вынуждены покинуть место жительства и переехать в другой регион в Украине или за границу. Эти граждане имеют право на возмещение таких расходов.

После нападения Ирака на Кувейт для подобной компенсации была определена фиксированная сумма в размере 2 тыс. дол. С тех пор прошло 30 лет, и, очевидно, эта сумма будет увеличена. Для возмещения необходимо подтвердить ваше перемещение и следует позаботиться о соответствующих доказательствах и документах.

А2. Заявления, связанные с нарушением личной неприкосновенности:

Они касаются смерти близких родственников, ранений, сексуального насилия, пыток, бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы, принудительного труда или службы, насильственного перемещения или депортации детей и взрослых, других нарушений прав человека и гуманитарного права.

A3. Заявления, связанные с утратой имущества, дохода или средств к существованию (именно эти заявления принимают сейчас):

К таким относятся заявления по экономическим потерям, связанным с повреждением или уничтожением жилья, нежилой недвижимости, потерей места жительства, оплачиваемой работы, потерей частного предприятия, потерей доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях.

Как подать заявление в Международный реестр убытков

Заявления в МРЗ принимаются бесплатно и рассматриваются в электронном формате. Их можно подавать на украинском или английском языках, но для обработки заявлений на рабочем языке есть английский — Реестр будет осуществлять их несертифицированный перевод.

Физические лица могут подавать заявление самостоятельно без привлечения юриста. Однако государство и юридические лица обязаны использовать своего представителя.

Сначала необходимо заполнить всю информацию и документацию в "Дії", поскольку заявление в МРЗ поступает именно через это приложение. Поэтому все данные, требуемые Реестром, должны сначала попасть в "Дію". После этого заявитель получит свой уникальный номер, номер заявки в Международном реестре убытков и сгенерированный список доказательств и информации.

Правила подачи заявлений предусматривают, что заявитель может подать более одного заявления. Но все они должны относиться к убыткам, возникшим начиная с 24 февраля 2022 года на территории Украины в пределах ее международно признанных границ и являются результатом агрессии РФ.

В случае если заявление отвечает всем требованиям, его включают в Реестр. Конечно, она должна содержать информацию и доказательства, а также перечень дополнительной информации и подтверждающих ее документов.

Как оформить заявление категории А3

В заявлении необходимо заполнить девять разделов. В них будет идентифицирован сам заявитель, его имущество (площадь, количество комнат и т. д.), право собственности на объект недвижимого имущества (документы, подтверждающие право собственности и регистрацию имущества в государственном реестре прав).

Следует отметить событие, в результате которого было повреждено или уничтожено имущество, и дату повреждения. Ущерб выплачивается как результат агрессии, поэтому участники должны собрать доказательства того, что повреждение произошло из-за попадания ракеты или снаряда. Для этого существуют разные открытые источники информации, где зафиксированы все "прилеты".

Придется также показать степень повреждения и привести доказательства этого — добавить фото- и видеосъемку объекта, зафиксировать его местоположение, сфотографировать окружающие объекты, показать повреждения на фотографиях так, чтобы было понятно специалистам, которые будут принимать решения.

Следует также определить размер возмещения. Он может основываться на оценке после обследования в комиссиях. Другим источником может стать оценка повреждений профессиональными независимыми оценщиками. Еще нужно иметь оценочные отчеты о стоимости имущества до 24 февраля 2022 года. С этим также может помочь оценщик имущества.

Эта информация поможет обосновать сумму возмещения, на которую претендует заявитель.

Компенсация

Украина вместе с партнерами занимается разработкой компенсационного механизма, по которому будут начисляться выплаты. Прежде всего, это санкционные активы российских олигархов. Также рассматриваются доходы от русских забугорных активов и от резервов.

Если заявление будет отвечать всем требованиям, его включают в Реестр и направляют в Компенсационную комиссию. Компенсационный фонд накапливает средства для возмещения и выплачивает их заявителям по мере получения заявлений и наличия средств.

Источник: ZN.UA

Важно отметить, что заявления следует подавать, не теряя времени, потому что кто раньше подаст, тот скорее получит компенсацию.

Что еще стоит знать

Напомним, по состоянию на конец марта 2024 года украинские суды вынесли 397 решений о возмещении ущерба гражданам из-за военной агрессии России с начала полномасштабной войны. Число подобных дел активно растет.

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