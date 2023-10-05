Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Молдова запровадила транзит газу через Україну: що це означає arrow

Молдова запровадила транзит газу через Україну: що це означає

5 жовтня 2023 20:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Молдова запровадила транзит газу через Україну: що це означає
Транзит газу. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Молдова почала імпортувати газ з Європи через Україну. Тепер Київ має доступ до газових мереж Південно-Східної Європи. 

Про це пише BNN Breaking.

Читайте також:

"Цей крок був зроблений після поправок до молдовського законодавства, що дозволяють компаніям використовувати так звані методи "зворотного зв'язку" в точках з'єднання з Україною", — йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що Молдова — остання сусідня країна на заході, що провела подібні операції. Тому це можна розглядати як вирішальний стратегічний крок.

Наслідки для України

Зміни дозволять Україні імпортувати газ з півдня через Трансбалканський газотранспортний коридор. Тепер країна отримала доступ до газових мереж у Південно-Східній Європі після успішних тестових постачань молдовським газовим оператором Moldovatransgaz наприкінці січня.

Також реалізація цієї політики означає, що Україна може імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський і Ясси-Кишинівський газопроводи.

Чим зумовлене рішення Молдови

Рішення Молдови дозволити вільний транзит газу в Україну є вигідним не лише для її сусіда, але й має значні наслідки для Кишинева.

Маючи понад чверть мільярда кубометрів газу в запасах, що знаходяться в Румунії та Україні, Молдова стверджує, що має достатньо запасів на зиму.

На тлі звинувачень з боку Росії в незаконному зберіганні газу в Україні Молдова уточнила, що ці енергоносії купувалися на вільному ринку, а не у "Газпрому". 

Раніше ми писали, що українські споживачі природного газу можуть отримати завищені суми у комунальних квитанціях вже в жовтні 2023 року. Однак цього ще можна уникнути.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз