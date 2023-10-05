Молдова запровадила транзит газу через Україну: що це означає

Транзит газу. Фото: google.com

Молдова почала імпортувати газ з Європи через Україну. Тепер Київ має доступ до газових мереж Південно-Східної Європи.

Про це пише BNN Breaking.

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"Цей крок був зроблений після поправок до молдовського законодавства, що дозволяють компаніям використовувати так звані методи "зворотного зв'язку" в точках з'єднання з Україною", — йдеться в матеріалі.

Видання зазначає, що Молдова — остання сусідня країна на заході, що провела подібні операції. Тому це можна розглядати як вирішальний стратегічний крок.

Наслідки для України

Зміни дозволять Україні імпортувати газ з півдня через Трансбалканський газотранспортний коридор. Тепер країна отримала доступ до газових мереж у Південно-Східній Європі після успішних тестових постачань молдовським газовим оператором Moldovatransgaz наприкінці січня.

Також реалізація цієї політики означає, що Україна може імпортувати до 17 млн кубометрів природного газу на добу через Трансбалканський і Ясси-Кишинівський газопроводи.

Чим зумовлене рішення Молдови

Рішення Молдови дозволити вільний транзит газу в Україну є вигідним не лише для її сусіда, але й має значні наслідки для Кишинева.

Маючи понад чверть мільярда кубометрів газу в запасах, що знаходяться в Румунії та Україні, Молдова стверджує, що має достатньо запасів на зиму.

На тлі звинувачень з боку Росії в незаконному зберіганні газу в Україні Молдова уточнила, що ці енергоносії купувалися на вільному ринку, а не у "Газпрому".

Раніше ми писали, що українські споживачі природного газу можуть отримати завищені суми у комунальних квитанціях вже в жовтні 2023 року. Однак цього ще можна уникнути.