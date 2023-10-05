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Молдова ввела транзит газа через Украину: что это значит

5 октября 2023 20:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Молдова ввела транзит газа через Украину: что это значит
Транзит газа. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Молдавия начала импортировать газ из Европы через Украину. Теперь Киев имеет доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы.

Об этом пишет BNN Breaking.

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"Этот шаг был сделан после поправок в молдавское законодательство, позволяющих компаниям использовать так называемые методы "обратной связи" в точках соединения с Украиной", — говорится в материале.

Издание отмечает, что Молдова — последняя соседняя страна на мероприятии, которое провела подобные операции. Потому это можно рассматривать как решающий стратегический шаг.

Последствия для Украины

Изменения позволят Украине импортировать газ с юга через Трансбалканский газотранспортный коридор. Теперь страна получила доступ к газовым сетям в Юго-Восточной Европе после успешных тестовых поставок молдавским газовым оператором Moldovatransgaz в конце января.

Также реализация этой политики означает, что Украина может импортировать до 17 млн. кубометров природного газа в сутки через Трансбалканский и Яссы-Кишиновский газопроводы.

Чем обусловлено решение Молдовы

Решение Молдовы разрешить свободный транзит газа в Украину выгодно не только для ее соседа, но и имеет значительные последствия для Кишинева.

Имея более четверти миллиарда кубометров газа в запасах в Румынии и Украине, Молдова утверждает, что имеет достаточно запасов на зиму.

На фоне обвинений со стороны России в незаконном хранении газа в Украине Молдова уточнила, что эти энергоносители покупались на свободном рынке, а не у "Газпрома".

Ранее мы писали, что украинские потребители газа могут получить завышенные суммы в коммунальных квитанциях уже в октябре 2023 года. Однако этого можно избежать.

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