Тарифи на комуналку — в уряді готові підвищувати ціни на газ та світло

Комунальна платіжка. Фото: google.com

В українському уряді заявили про готовність впроваджувати рекомендації Сполучених Штатів щодо лібералізації тарифів на природний газ та електричну енергію, тобто підвищувати ціни. Водночас експерти сумніваються, що коштів, передбачених на житлові субсидії, у такому випадку вистачить на всіх.

Питання тарифів прокоментувала голова Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович під час ефіру телемарафону.

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Так, міністр допустила можливість підвищення цін до ринкових на послуги ЖКГ в Україні, незважаючи на мораторій, що діє під час війни.

"Лібералізація цін означає дозволити постачальникам послуг підвищувати ціни для споживачів, одночасно збалансувати зростання цін субсидією громадянам, для яких вартість платіжки перевищуватиме 15 відсотків від заробітку", — зауважила Оксана Жолнович.

Задля цього вже розробили електронний режим, який запрацює повноцінно із листопада поточного року. Йдеться про надання допомоги на оплату комунальних послуг у спрощеному форматі.

"Це дозволить автоматично пропонувати таким людям скористатися субсидією. У бюджеті на 2024 рік передбачили на субсидії 50 мільярдів гривень", — уточнила очільниця відомства.

Раніше представник Білого дому передав Україні список реформ, обов'язкових до виконання, де, зокрема, рекомендується запровадження програми лібералізації тарифів на "блакитне паливо" та електрику, паралельне забезпечення підтримки вразливих категорій громадян житловими субсидіями.

Що кажуть експерти

Зокрема, на думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, підвищення тарифів, очевидно, неминуче. З огляду на відповідні рекомендації Україні з боку Сполучених Штатів.

При цьому ринкова вартість електроенергії становитиме для побутових споживачів близько 8 гривень за кВт-год, тоді як зараз – 2,64 грн/кВт-год. Ринкові ціни на газ, у разі намагання прирівняти їх до європейських, можуть мати широку динаміку: від 12 до 40-50 гривень за кубометр, тоді як зараз — 7,96 гривні.

"Не факт, що близько 50 млрд грн на субсидії, про які говорила голова Мінсоцу Оксана Жолнович, вистачить для всіх, хто не потягне нові тарифи", — зазначає експерт.

Окрім того, подорожчання газу та електроенергії спровокує зростання тарифів на тепло та гарячу воду, на які зараз встановлений мораторій і обмежені "стелею" у в 7,5 гривень, цін на все.

"Ситуація буде дуже складною. І призведе до збільшення заборгованості за житлово-комунальні послуги, яка на сьогодні становить понад 110 млрд гривень", — додав голова Спілки споживачів комунальних послуг.

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Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, чи зміняться тарифи у жовтні. Адже українці отримають нові квитанції для розрахунку за житлово-комунальні послуги.

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