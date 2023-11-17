У Монобанку обіцяють виплатити 1 млн грн — як отримати

Monobank виплатить українцям 1 млн грн — як отримати
Українська віртуальна фінустанова Monobank перевірить надійність власного мобільного застосунку. Тим, хто візьме участь у хакатоні "Баг Баунті", обіцяють великий грошовий приз.
Про це поінформував співзасновник банку Олег Гороховський.
Запуск Bug Bounty в Monobank
У конкурсі можуть брати участь IT-фахівці та хакери. Тим, хто зможе знайти вразливі місця виплатять премію.
З цією метою банк відкрив програмний код та затвердив призовий фонд для переможців у розмірі 1 мільйон гривень. Розмір винагороди встановив власник фінустанови Олег Гороховський.
"Є така світова практика — bug bounty program — це пропозиція бізнесу для розробників, що дає можливість отримати компенсацію за повідомлення про помилки в продукті. Особливо ті, що стосуються питань безпеки та вразливостей. Таку практику використовують майже усі світові компанії: Apple, Google, Microsoft та інші", — зауважив він.
Детальніше про конкурс
Приєднатися до тестування мобільного застосунку для виявлення помилок можуть як фізичні, так і юридичні особи, а також фізособи-підприємці.
Зареєструватися потрібно до 1 грудня 2023 року включно. За результатами роботи необхідно подати звіт з такими даними:
- де було виявлено проблему;
- на кого проблема впливає;
- як проблему можна відтворити;
- параметри, на які проблема впливає;
- допоміжні відомості Proof-of-Concept.
Приз в 1 млн гривень є загальною сумою, яку розділять між собою переможці конкурсу.
Практика Bug Bounty
В еру цифрових технологій процедуру Bug Bounty активно застосовують в усьому світі.
Вона передбачає залучення за грошову винагороду зовнішніх фахівців-програмістів до пошуку помилок і вразливих місць різноманітних програмних продуктів, а також інформаційно-комунікаційних систем.
Це дозволить оперативно усунути недоліки та прогалини у частині безпеки.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.
Також він повідомив, що інформація про блокування карток Monobank у військовозобов'язаних є фейком та ІПСО, яке хочуть нав'язати українцям. Банк буде блокувати можливість використання карток тим, хто використовує для пропаганди бренд компанії.
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