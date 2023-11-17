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Monobank виплатить українцям 1 млн грн — як отримати

17 листопада 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
У Монобанку обіцяють виплатити 1 млн грн — як отримати
Застосунок фінустанови Monobank. Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українська віртуальна фінустанова Monobank перевірить надійність власного мобільного застосунку. Тим, хто візьме участь у хакатоні "Баг Баунті", обіцяють великий грошовий приз.

Про це поінформував співзасновник банку Олег Гороховський.

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Запуск Bug Bounty в Monobank

У конкурсі можуть брати участь IT-фахівці та хакери. Тим, хто зможе знайти вразливі місця виплатять премію.

З цією метою банк відкрив програмний код та затвердив призовий фонд для переможців у розмірі 1 мільйон гривень. Розмір винагороди встановив власник фінустанови Олег Гороховський.

"Є така світова практика — bug bounty program — це пропозиція бізнесу для розробників, що дає можливість отримати компенсацію за повідомлення про помилки в продукті. Особливо ті, що стосуються питань безпеки та вразливостей. Таку практику використовують майже усі світові компанії: Apple, Google, Microsoft та інші", — зауважив він.

Детальніше про конкурс

Приєднатися до тестування мобільного застосунку  для виявлення помилок можуть як фізичні, так і юридичні особи, а також фізособи-підприємці.

Зареєструватися потрібно до 1 грудня 2023 року включно. За результатами роботи необхідно подати звіт з такими даними:

  • де було виявлено проблему;
  • на кого проблема впливає;
  • як проблему можна відтворити;
  • параметри, на які проблема впливає;
  • допоміжні відомості Proof-of-Concept.

Приз в 1 млн гривень є загальною сумою, яку розділять між собою переможці конкурсу.

Практика Bug Bounty

В еру цифрових технологій процедуру Bug Bounty активно застосовують в усьому світі.

Вона передбачає залучення за грошову винагороду зовнішніх фахівців-програмістів до пошуку помилок і вразливих місць різноманітних програмних продуктів, а також інформаційно-комунікаційних систем.

Це дозволить оперативно усунути недоліки та прогалини у частині безпеки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.

Також він повідомив, що інформація про блокування карток Monobank у військовозобов'язаних є фейком та ІПСО, яке хочуть нав'язати українцям. Банк буде блокувати можливість використання карток тим, хто використовує для пропаганди бренд компанії.

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