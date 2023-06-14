Monobank запустив важливу послугу для українців

Застосунок фінустанови Monobank. Фото: monobank.ua

Українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.

Про новацію поінформував співзасновник банку Олег Гороховський.

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За словами Олега Гороховського, відсьогодні у мобільному Monobank запрацювала послуга відкриття рахунків самозайнятими українцями. Такий сервіс стане в нагоді нотаріусам, адвокатам, приватним виконавцям та арбітражним керуючим.

Відповідно до українського податкового законодавства, самозайнятими особами вважаються платники податків, які є фізособами-підприємцями чи здійснюють незалежну професійну діяльність. Водночас, такі особи можуть не бути працівниками у межах відповідної діяльності.

Як відкрити рахунок

Гороховський зауважив, що відкрити банківський рахунок самозайнятої особи можна:

оновивши програму до останньої версії;

натиснувши у меню серед карток "Відкрити картку чи рахунок";

обрати рахунок незалежної професійної діяльності у гривні.

"Відкриття, обслуговування, платежі — 0 грн. Для бухгалтерів доступний веб-кабінет", — додав Олег Гороховський.

Нагадаємо, фінустанова Мonobank масово блокує банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.

Раніше повідомлялося, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.