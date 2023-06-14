Monobank запустив важливу послугу для українців

Monobank запустив нову послугу для українців
Українська віртуальна фінустанова Monobank запустила нову послугу. Стосується сервіс відкриття рахунків.
Про новацію поінформував співзасновник банку Олег Гороховський.
Новий сервіс у Monobank
За словами Олега Гороховського, відсьогодні у мобільному Monobank запрацювала послуга відкриття рахунків самозайнятими українцями. Такий сервіс стане в нагоді нотаріусам, адвокатам, приватним виконавцям та арбітражним керуючим.
Відповідно до українського податкового законодавства, самозайнятими особами вважаються платники податків, які є фізособами-підприємцями чи здійснюють незалежну професійну діяльність. Водночас, такі особи можуть не бути працівниками у межах відповідної діяльності.
Як відкрити рахунок
Гороховський зауважив, що відкрити банківський рахунок самозайнятої особи можна:
- оновивши програму до останньої версії;
- натиснувши у меню серед карток "Відкрити картку чи рахунок";
- обрати рахунок незалежної професійної діяльності у гривні.
"Відкриття, обслуговування, платежі — 0 грн. Для бухгалтерів доступний веб-кабінет", — додав Олег Гороховський.
Нагадаємо, фінустанова Мonobank масово блокує банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.
Раніше повідомлялося, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.