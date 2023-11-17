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Monobank выплатит украинцам 1 млн грн — как получить

17 ноября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
В Монобанке обещают выплатить 1 млн грн — как получить
Приложение финучреждения Monobank. Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское виртуальное финучреждение Monobank проверит надежность собственного мобильного приложения. Тем, кто примет участие в хакатоне Баг Баунти, обещают большой денежный приз.

Об этом проинформировал соучредитель банка Олег Гороховский.

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Запуск Bug Bounty в Monobank

В конкурсе могут участвовать IT-специалисты и хакеры. Тем, кто сможет найти уязвимые места, выплатят премию.

С этой целью банк открыл программный код и утвердил призовой фонд для победителей в размере 1 миллиона гривен. Размер вознаграждения установил владелец финучреждения Олег Гороховский.

"Есть такая мировая практика — bug bounty program — это предложение бизнеса для разработчиков, позволяющее получить компенсацию за сообщения об ошибках в продукте. Особенно касающиеся вопросов безопасности и уязвимостей. Такую практику используют почти все мировые компании: Apple, Google, Microsoft и другие", — заметил он.

Детальнее о конкурсе

Присоединиться к тестированию мобильного приложения для обнаружения ошибок могут как физические, так и юридические лица, а также физлица-предприниматели.

Зарегистрироваться нужно до 1 декабря 2023 годав включительно. По результатам работы необходимо предоставить отчет со следующими данными:

  • где была обнаружена проблема;
  • на кого проблема влияет;
  • как проблему можно воспроизвести;
  • параметры, на которые проблема влияет;
  • вспомогательные сведения Proof-of-Concept.

Приз в 1 млн гривен является общей суммой, которую разделят между собой победители конкурса.

Практика Bug Bounty

В эпоху цифровых технологий процедуру Bug Bounty активно применяют во всем мире.

Она предусматривает привлечение за денежное вознаграждение внешних специалистов-программистов к поиску ошибок и уязвимых мест различных программных продуктов, а также информационно-коммуникационных систем.

Это позволит оперативно устранить недостатки и пробелы в части безопасности.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское виртуальное финучреждение Monobank запустило новую услугу. Касается сервис открытия счетов.

Также он сообщил, что информация о блокировании карт Monobank у военнообязанных является фейком и ИПСО, которое хотят навязать украинцам. Банк будет блокировать возможность использования карточек тем, кто использует для пропаганды бренд компании.

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