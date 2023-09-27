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Моравецький назвав умову, за якої Польща скасує ембарго на українські товари

27 вересня 2023 12:43
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Валерія Пержун
редактор
Моравецький назвав умову, за якої Польща скасує ембарго на українські товари
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: АрміяInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Так звана "зернова криза" між Польщею та Україною триває. Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що держава планує надалі забороняти ввезення продуктів з України в своїх "національних інтересах".

Про це він заявив під час візиту до Тшцянки Великопольського воєводства, передає Укрінформ

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Прем‘єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що 15 вересня він висунув ультиматум президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Однак ембарго на українське збіжжя скасували. Тож Польща ввела заборону у односторонньому порядку. 

Матеуш Моравецький пояснив заборону на ввезення збіжжя з України "національними інтересами Польщі". 

"Поки не буде розроблений механізм співпраці, ми діятимемо так щодо всіх продуктів зі сходу, тому що інтереси польського аграрія є в наших національних інтересах, це для нас найважливіше", — підкреслив Моравецький.

До того ж він наголосив, що за наслідки війни має розплачуватись РФ, а не польське господарство.

Нагадаємо, ми писали, які наслідки продовження ембарго на український агроекспорт в ЄС.

Також Кулеба розповів, як Україна домовлятиметься з Польщею щодо експорту українського зерна.

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