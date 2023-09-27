Моравецький назвав умову, за якої Польща скасує ембарго на українські товари
Так звана "зернова криза" між Польщею та Україною триває. Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що держава планує надалі забороняти ввезення продуктів з України в своїх "національних інтересах".
Про це він заявив під час візиту до Тшцянки Великопольського воєводства, передає Укрінформ.
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Прем‘єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що 15 вересня він висунув ультиматум президентові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Однак ембарго на українське збіжжя скасували. Тож Польща ввела заборону у односторонньому порядку.
Матеуш Моравецький пояснив заборону на ввезення збіжжя з України "національними інтересами Польщі".
"Поки не буде розроблений механізм співпраці, ми діятимемо так щодо всіх продуктів зі сходу, тому що інтереси польського аграрія є в наших національних інтересах, це для нас найважливіше", — підкреслив Моравецький.
До того ж він наголосив, що за наслідки війни має розплачуватись РФ, а не польське господарство.
Нагадаємо, ми писали, які наслідки продовження ембарго на український агроекспорт в ЄС.
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