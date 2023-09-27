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Моравецкий назвал условие, при котором Польша отменит эмбарго на украинские товары

27 сентября 2023 12:43
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Моравецкий назвал условие, при котором Польша отменит эмбарго на украинские товары
Премьер Польши Матеуш Моравецкий. Фото: АрмияInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Так называемый "зерновой кризис" между Польшей и Украиной продолжается. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что государство планирует дальше запрещать ввоз продуктов из Украины в своих "национальных интересах".

Об этом он заявил во время визита в Тшцянку Великопольского воеводства, передает Укринформ.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что 15 сентября он выдвинул ультиматум президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен. Однако эмбарго на украинское зерно отменили. Польша ввела запрет в одностороннем порядке.

Матеуш Моравецкий объяснил запрет на ввоз зерна из Украины "национальными интересами Польши".

"Пока не будет разработан механизм сотрудничества, мы будем действовать так по всем продуктам с востока, потому что интересы польского агрария есть в наших национальных интересах, это для нас самое важное", — подчеркнул Моравецкий.

К тому же он подчеркнул, что за последствия войны должно расплачиваться РФ, а не польское хозяйство.

Напомним, мы писали, каковы последствия продления эмбарго на украинский агроэкспорт в ЕС.

Также Кулеба рассказал, как Украина будет договариваться с Польшей по поводу экспорта украинского зерна.

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