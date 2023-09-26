Які наслідки матиме продовження заборони на український агроекспорт в ЄС

Українське зерно. Фото: УНІАН

Наслідком втрати українськими сільгоспвиробниками можливостей експорту своєї продукції стане падіння цін на внутрішньому ринку та фінансові втрати фермерів.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказав заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

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Що далі

Ймовірно, прогнозує вчений, ситуація стимулюватиме розвиток внутрішньої переробки зерна, насамперед на фураж.

За даними аграріїв, врожай 2023 року, наперекір прогнозам, виявився вельми непоганим. Отже, питання збуту постане гостро, адже елеватори ще не звільнено від минулорічного врожаю, нагадує співрозмовник Новини.LIVE.

Пом'якшити проблему може відновлення комерційного судноплавства коридорами, які зараз тестують перші судна, а також інтенсифікація використання портів Дунайського кластеру. Обидва варіанти потребують воєнних рішень щодо захисту від російських атак.

"Зважаючи на глобальну економічну важливість питання, можна припустити, що Україна отримає пріоритетну міжнародну підтримку в цьому захисті", — прогнозує Ярослав Жаліло.

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Нагадаємо, в травні 2023 року Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії за наполяганням цих країн. 5 червня дію заборони було продовжено до 15 вересня. Згадана п’ятірка країн заявляла про наміри продовжити заборону на імпорт до кінця року і розширити її на деякі інші товари.

6 вересня на зустрічі з Європейською Комісією 22 посли з 27 країн-членів відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень на імпорт українського зерна.

Збір врожаю зернових. Фото: google.com

Вже 12 вересня Рада міністрів Польщі закликала Єврокомісію продовжити після 15 вересня заборону на імпорт з України чотирьох видів сільськогосподарської продукції.

А 14 вересня Національні збори Болгарії ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції.

15 вересня стало відомо, що Європейська комісія знімає ембарго на постачання українського зерна. Разом з тим Польща та Угорщина заявили, що продовжать заборону на імпорт українського зерна.

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Згодом Болгарія заявила, що хоче заборонити імпорт українського соняшника.

Наразі Єврокомісія роздумує, чи захищати країни ЄС у "зерновому конфлікті" з Україною.

Тим часом Польща підготувала транзитні коридори, через які Україна зможе експортувати своє зерно країнам, які його потребують. При цьому Варшава залишить у силі свою заборону на експорт.

Конфлікт триває.

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Про те, чого коштуватиме Україні продовження заборони на агроекспорт в ЄС і чи виграє від того Європа, — читайте в ексклюзивному матеріалі від Новини.LIVE.

