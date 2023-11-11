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МВФ ожидает рост ВВП Украины в 2023 году

11 ноября 2023 07:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
МВФ ожидает рост ВВП Украины в 2023 году
Международный валютный фонд. Фото: Yuri Gripas/Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Международный валютный фонд недавно обновил свои прогнозы относительно экономического развития Украины. В фонде ожидают увеличение ВВП страны на 4,5% к концу текущего года. 

Об этом говорится в сообщении МВФ.

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Прогноз МВФ по росту ВВП Украины

В сообщении говорится, что украинская экономика продолжает проявлять необычайную устойчивость, выражая признаки стабилизации и укрепления.

Текущие тенденции в экономике свидетельствуют о более активном восстановлении в 2023 году, сопровождающемся значительным снижением уровня инфляции, что подкрепляется сильными валютными резервами и стабильностью валютного рынка.

В связи с этим МВФ повысил прогноз по увеличению реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5%, что является значительным улучшением по сравнению с прогнозом в 2%, озвученным всего месяц назад в Обзоре мировой экономики (WEO). 

Прогнозы МВФ по росту ВВП Украины в 2024 году

Ранее руководители МВФ предполагали рост ВВП Украины в диапазоне от 1% до 3% за текущий год. Однако прогнозируется, что в 2024 году темпы роста снизятся до 3-4%, при этом сохранятся высокие риски ухудшения экономической ситуации в связи с продолжающимся военным конфликтом.

Кроме того, МВФ положительно оценил инициативы Национального банка Украины по переходу к более гибкому обменному курсу национальной валюты. По словам представителей Фонда, этот шаг успешно способствовал восстановлению довоенной монетарной политики и повышению устойчивости экономики к внешним шокам.

Напомним, в Министерстве экономики Украины констатируют рост ВВП в сентябре 2023 года. Также там назвали сферу, которая вносит значительный вклад.

В ближайшие 25 лет — до 2049-го — Украина должна выплатить более 7 триллионов гривен внешних и внутренних долгов (в эквиваленте).

 

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