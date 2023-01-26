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МВФ розглядає можливість надання Україні пакета допомоги до $16 млрд, — Bloomberg

26 січня 2023 22:24
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Допомога від МВФ: розглядається можливість надання Україні пакета підтримки до $16 млрд
В МВФ обговорюють варіанти надання допомоги Україні
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Про це повідомляє  Bloomberg.

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Що відомо про плани МВФ

Як зазначає агентство, реалізація цієї програми залежить від низки умов, включаючи схвалення її країнами G7, а також донорами і кредиторами України, які забезпечують прийнятність суверенного боргу.

"План також вимагатиме внесення змін до правил кредитування МВФ, аби Фонд мав змогу надавати позики зруйнованій війною країні, а уряду в Києві потрібно буде взяти на себе зобов’язання щодо низки політичних заходів, окрім успішного завершення чотиримісячної безготівкової програми МВФ", — йдеться у публікації. 

Видання зазначає, що у разі схвалення 3-4-річна програма загальною вартістю від 14 до 16 млрд доларів передбачатиме виплату від 5 до 7 млрд доларів протягом першого року.

"Є надія, що план буде узгоджено до кінця березня, а перший транш надійде вже в квітні. Також очікується, що це допоможе збільшити фінансову підтримку країни з боку державних і приватних кредиторів", — запевняють у МВФ.

При цьому представники Фонду підкреслюють, що вони зберігають тісну співпрацю з Україною і додають, що це може прокласти шлях до повноцінної програми, не уточнюючи, втім, якого розміру може бути потенційний кредит.

За інформацією Bloomberg, якщо план не дістане підтримки з боку достатньої кількості країн-членів МВФ, Фонд може підтримати Україну програмою Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд доларів. Однак, на думку експертів, країні, ймовірно, знадобиться ще близько 8 млрд доларів цьогоріч для відновлення критичної інфраструктури, пошкодженої російськими ракетними атаками.

При цьому у МВФ зазначили, що український уряд зобов’язався вжити заходів для збільшення податкових надходжень, значного скорочення підтримки центробанком постраждалого від війни бюджету та подальшого вдосконалення корпоративного управління в державних компаніях. Водночас МВФ прогнозує, що економічне відновлення може бути повільним: очікується, що економіка України зросте на 0,3% після падіння на 30,3% у 2022 році.

Нагадаємо, у Національному банку назвали п’ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою упродовж 2023-2025 років. В оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршили.

За даними ООН, в Україні щомісячний дефіцит бюджету на тлі повномасштабного російського вторгнення оцінюється у 5 млрд доларів. Загалом за рік скорочення економіки сягнуло третини.

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