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МВФ рассматривает возможность предоставления Украине пакета помощи до $16 млрд, — Bloomberg

26 января 2023 22:24
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Помощь от МВФ: рассматривается возможность предоставления Украине пакета поддержки до $16 млрд
В МВФ обсуждают варианты оказания помощи Украине
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Международный валютный фонд (МВФ) изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи в размере 16 млрд долларов, чтобы помочь покрыть потребности страны и стать катализатором для увеличения международного финансирования.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно о планах МВФ

Реализация этой программы зависит от ряда условий, включая одобрение ее странами G7, а также донорами и кредиторами Украины, которые обеспечивают приемлемость суверенного долга.

"План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы Фонд мог предоставлять займы разрушенной войной стране, а правительству в Киеве нужно будет взять на себя обязательства по ряду политических мер, кроме успешного завершения четырехмесячной безналичной программы МВФ", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в случае одобрения 3-4-летняя программа общей стоимостью от 14 до 16 млрд. долларов будет предусматривать выплату от 5 до 7 млрд. долларов в течение первого года.

"Есть надежда, что план будет согласован до конца марта, а первый транш поступит уже в апреле. Также ожидается, что это поможет увеличить финансовую поддержку страны со стороны государственных и частных кредиторов", — уверяют в МВФ.

При этом представители Фонда подчеркивают, что они сохраняют тесное сотрудничество с Украиной и добавляют, что это может проложить путь к полноценной программе, не уточняя, какого размера может быть потенциальный кредит.

По информации Bloomberg, если план не получит поддержки со стороны достаточного количества стран-членов МВФ, Фонд может поддержать Украину программой Rapid Financing Instrument на 1,3 млрд долларов. Однако, по мнению экспертов, стране, вероятно, понадобится еще около 8 млрд долларов для восстановления критической инфраструктуры, поврежденной российскими ракетными атаками.

При этом в МВФ отметили, что украинское правительство обязалось принять меры по увеличению налоговых поступлений, значительному сокращению поддержки центробанком пострадавшего от войны бюджета и дальнейшему совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях. В то же время, МВФ прогнозирует, что экономическое восстановление может быть медленным: ожидается, что экономика Украины вырастет на 0,3% после падения на 30,3% в 2022 году.

Напомним, в Национальном банке назвали пять ключевых пунктов, которые дадут представление о том, что будет с экономикой в течение 2023-2025 годов. В обновленном макроэкономическом прогнозе некоторые показатели ухудшились.

По данным ООН, в Украине ежемесячный дефицит бюджета на фоне полномасштабного российского вторжения оценивается в 5 млрд долларов. В целом за год сокращение экономики достигло трети.

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