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На 100 млрд грн більше — у Пенсійному фонді розповіли про зростання виплат

8 січня 2024 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — на скільки більше коштів отримали українці за рік
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про зростання виплат пенсій за останній рік. Сума більша на 97,8 мільярда гривень.

Про це свідчить інформація пресслужби ПФУ.

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Фінансування пенсій українців

Як зазначають у Пенсійному фонді, у 2023 році громадяни отримали у вигляді пенсій 672 мільярди гривень. Показник на 17,1% перевищує суму видатків, які були виплачені пенсіонерам попереднього року.

 

пенсії
Джерело: ПФУ

За інформацією ПФУ, сукупно 2023-го на різноманітні виплати громадянам виділили 746,3 мільярда гривень. Це на 156,2 мільярда гривень більше, аніж 2022-го.

 

пенсії
Джерело: ПФУ

У бюджет Пенсійного фонду з усіх джерел фінансування загалом надійшло 777,3 мільярда гривень. Сума на 156,9 мільярда гривень більша проти попереднього року.

 

пенсії
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Розподіл доходів у 2023-му

Як повідомляють у фонді, торік доходи розподіляли наступним чином:

  • обсяг власних доходів становив 489 мільярдів гривень, з них 24,2 мільярда гривень були надходження із коштів державної казни єдиного внеску за деякі категорії застрахованих осіб, покриття недоотриманих сум коштів від застосування єдиного внеску);
  • кошти з бюджету на фінансування виплат пенсій, надбавок та підвищень, передбачені за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду 249,4 мільярда гривень (загальний обсяг асигнувань з державного бюджету за відповідною програмою за рік становить 273,6 мільярда гривень);
  • гроші на виплату пільг та субсидій українцям на оплату комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу — 35,5 мільярда гривень.

Середня пенсія в країні становила 5,35 тисячі гривень, однак у восьми регіонів була відчутно вищою за середню.

Найвища середня пенсія у Києві — 7 219 гривень, найнижча на Тернопільщині — 4041 гривня.

Більше про пенсії

Нагадаємо, після зростання прожиткового мінімуму у 2024 році зросли пенсії та деякі надбавки до них. Певна категорія пенсіонерів має право отримувати додаткові 292 гривні до основних пенсійних виплат. 

Також повідомляли, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії та на які питання відповідати під час цього процесу. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям буде поставлена низка запитань.

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