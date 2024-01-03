Пенсії в Україні — чи буде масштабна індексація виплат у 2024-му

Грошові купюри. Фото: РБК-України

У березні 2024 року в Україні має відбутися масштабна індексація пенсій. В уряді планують, що солідарна пенсія для громадян має становити 30% від середнього заробітку.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на дані експертів.

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Індексація пенсій у 2024 році

У Кабінеті міністрів мають намір запровадити коефіцієнти та бали, що дозволили б людям з однаковими умовами виходу на пенсію одержувати однакову пенсію та однаковий рівень індексації. Такі плани реалізують за позитивних обставин та достатніх фінансів у державному бюджеті.

Водночас, за негативного сценарію подальшого фінансування України міжнародними партнерами — індексації у березні не буде.

Як зазначила голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович, якщо існуватимуть ризики, то масштабного підвищення пенсій не здійснять.

Очільниця відомства наголосила, що уряд має також покрити додаткові соціальні виплати: допомогу малозабезпеченим, ВПО, які фінансуються міжнародними партнерами. Мінсоцполітики уклало угоду INSPIRE зі Світовим банком на майже 2 млрд доларів, і цих коштів вистачить лише на перші місяці фінансування соціальних видатків.

Попри це, Жолнович запевнила, що пенсіонери не залишаться без необхідних коштів, адже основні виплати без підвищень профінансують за рахунок коштів Пенсійного фонду.

Кому проіндексують пенсії та як саме

В уряді розраховують, що у 2024 році індексація охопить усі пенсії без виключення. У Міністерстві соціальної політики заявляють, що підвищення пенсій залежатиме від рівня інфляції та середньої заробітної плати.

"Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік", — повідомили у відомстві.

Також кінцевий розмір пенсій частково залежатиме від прожиткового мінімуму, який зріс у 2024 році.

Відповідно до державного бюджету-2024, розмір прожиткового мінімуму дорівнює 2,92 тис. грн. У зв'язку з цим, мінімальна пенсія зросла на 268 грн, з 2 093 до 2 361 грн.

Минулого року середня пенсія становила 5,31 тис. грн, у 2024 році має досягнути 6 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держбюджет-2024 передбачає, як і минулого року, головну статтю видатків на наступний рік — оборону. Однак додасться ще підвищення соціальних гарантій для населення.

Також ми писали, що в українському пенсійному законодавстві відбудуться чергові зміни. Уряд визначив категорії громадян, яким суттєво уріжуть пенсії, до мінімальної.