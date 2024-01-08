Пенсии в Украине — на сколько больше получили украинцы за год

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствует информация пресс-службы ПФУ.

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Финансирование пенсий украинцев

Как отмечают в Пенсионном фонде, в 2023 году граждане получили в виде пенсий 672 миллиарда гривен. Показатель на 17,1% превышает сумму расходов, выплаченных пенсионерам в предыдущем году.

Источник: ПФУ

По информации ПФУ, совокупно в 2023 году на разнообразные выплаты гражданам выделили 746,3 миллиарда гривен. Это на 156,2 миллиарда гривен больше, чем в 2022-м.

Источник: ПФУ

В бюджет Пенсионного фонда из всех источников финансирования поступило 777,3 миллиарда гривен. Сумма на 156,9 миллиарда гривен больше против предыдущего года.

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Распределение доходов в 2023 году

Как сообщают в фонде, в прошлом году доходы распределяли следующим образом:

объем собственных доходов составил 489 миллиардов гривен, из них 24,2 миллиарда гривен были поступления из средств государственной казны единого взноса за некоторые категории застрахованных лиц, покрытие недополученных сумм средств от применения единого взноса);

средства из бюджета на финансирование выплат пенсий, надбавок и повышений, предусмотренные по пенсионным программам, и дефицит средств Пенсионного фонда 249,4 миллиарда гривен (общий объем ассигнований из государственного бюджета по соответствующей программе за год составляет 273,6 миллиарда гривен);

деньги на выплату льгот и субсидий украинцам на оплату коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа — 35,5 миллиарда гривен.

Средняя пенсия в стране составила 5,35 тысячи гривен, однако у восьми регионов была ощутимо выше средней.

Самая высокая средняя пенсия в Киеве — 7219 гривен, самая низкая в Тернопольской области — 4041 гривна.

Больше о пенсиях

Напомним, после роста прожиточного минимума в 2024 году выросли пенсии и некоторые прибавки к ним. Определенная категория пенсионеров имеет право получать дополнительные 292 гривны к основным пенсионным выплатам.

Также сообщалось, как пройти идентификацию для получения пенсии и на какие вопросы отвечать во время этого процесса. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам будет задан ряд вопросов.