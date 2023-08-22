Ціни на бензин 22 серпня — на АЗС різко подорожчало пальне

Автозаправна станція. Фото: google.com

У вівторок, 22 серпня, автозаправні станції підвищили вартість пального. Змінилися середні ціни на дизельне пальне та всі види бензинів, найбільше подорожчав A-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на дані моніторингового порталу Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 22 серпня

За цією інформацією, вартість А-95+ у середньому змінилась на 29 копійок, до 54,70 грн/л. Тиждень тому коштував 54,11, а до акцизів та податків, які повернули з 1 липня 2023 року — 46,24 грн/л.

Середня ціна на бензин А-95 зараз на АЗС становить 52,45 грн/л, подорожчавши на 15 копійок. 15 серпня коштував 52,08 грн/л, а на початку липня — близько 46 грн/л.

Ціна на дизпальне — 51,78 грн/л, що дорожче на 14 копійок. Тиждень тому коштувало у середньому 51,16 грн/л.

Середні ціни на бензин А-92 зараз на рівні 49,95 грн/л, що більше на 35 копійок. Сім днів тому його продавали за 49,19 грн/л.

Скраплений газ зараз коштує 23,64 грн/л, що дорожче проти попереднього дня на дві копійки.

22 серпня найдорожче продають бензини брендів А-95+ та А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л відповідно. Найдешевше коштує А 95+ на БРСМ-Нафта — 49,91 грн/л.

Найвища ціна на А-92 на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а найнижча — на "Кворум" — за 46,47 грн/л.

Дизель найдорожче продає мережа SOCAR — 55,99 грн/л, а найдешевше АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

На популярних АЗС ціни 22 серпня такі:

Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.

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