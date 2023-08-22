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На АЗС різко підскочили ціни: яке пальне подорожчало найбільше 22 серпня

22 серпня 2023 08:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 22 серпня — на АЗС різко подорожчало пальне
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У вівторок, 22 серпня, автозаправні станції підвищили вартість пального. Змінилися середні ціни на дизельне пальне та всі види бензинів, найбільше подорожчав A-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на дані моніторингового порталу Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 22 серпня

За цією інформацією, вартість А-95+ у середньому змінилась на 29 копійок, до 54,70 грн/л. Тиждень тому коштував 54,11, а до акцизів та податків, які повернули з 1 липня 2023 року — 46,24 грн/л.

Середня ціна на бензин А-95 зараз на АЗС становить 52,45 грн/л, подорожчавши на 15 копійок. 15 серпня коштував 52,08 грн/л, а на початку липня — близько 46 грн/л.

Ціна на дизпальне — 51,78 грн/л, що дорожче на 14 копійок. Тиждень тому коштувало у середньому 51,16 грн/л.

Середні ціни на бензин А-92 зараз на рівні 49,95 грн/л, що більше на 35 копійок. Сім днів тому його продавали за 49,19 грн/л.

Скраплений газ зараз коштує 23,64 грн/л, що дорожче проти попереднього дня на дві копійки.

22 серпня найдорожче продають бензини брендів А-95+ та А-95 на АЗС SOCAR — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л відповідно. Найдешевше коштує А 95+ на БРСМ-Нафта — 49,91 грн/л.

Найвища ціна на А-92 на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а найнижча — на "Кворум" — за 46,47 грн/л.

Дизель найдорожче продає мережа SOCAR — 55,99 грн/л, а найдешевше АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.

На популярних АЗС ціни 22 серпня такі:

 

ціни на бензин
Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.

Раніше ми писали про чотири найпоширеніші помилки водіїв під час заправки пальним, які серйозно шкодять авто. Також повідомляли, як в Україні відновити викрадене посвідчення водія у 2023 році.

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